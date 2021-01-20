Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı. Fenerbahçe - Başakşehir maçı 9 Şubat Salı, Galatasaray - Alanyaspor mücadelesi 10 Şubat Çarşamba, Konyaspor - Beşiktaş mücadelesi ise 11 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:
9 Şubat Salı
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
10 Şubat Çarşamba
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
11 Şubat Perşembe
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle