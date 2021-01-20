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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı

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Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı. Fenerbahçe - Başakşehir maçı 9 Şubat Salı, Galatasaray - Alanyaspor mücadelesi 10 Şubat Çarşamba, Konyaspor - Beşiktaş mücadelesi ise 11 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:

9 Şubat Salı
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

10 Şubat Çarşamba
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

11 Şubat Perşembe
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı

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