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Haber Giriş: 23.10.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

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Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi bugün yapılıyor. Kupanın 3. turunda 86 takım yer alacak. Bu tur ile birlikte Süper Lig'den 6 takım kura çekimine dahil olacak. İşte Türkiye Kupası kura çekimi ve yayın bilgileri...

Türkiye Kupası'nda kura heyecanı... Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi saat 14.30'da başlayacak.

Kura çekimi A Spor'dan yayınlanacak. Heyecanı bu sayfadan da anbean canlı olarak takip edebilirsiniz 

Süper Lig takımları katılıyor

Kupanın 3. turunda, 2. turu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım, Misli.com 2. Lig'den 39 takım olmak üzere toplam 86 takım yer alacak.

43 seri başı

Kupa statüsünün 2A-c maddesinde belirtildiği üzere, 86 takımdan 43 takım seri başı olacak ve müsabakalar seri başı takımların sahasında yapılacak.

3. eleme turu tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Bu sezonki uygulama gereği 3. eleme turu kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım eski Kaptanı Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un kaptanlarından Hamdi Aslan gerçekleştirecek. Bu uygulama ilerleyen turların kura çekimlerinde yeni isimlerle devam edecek.

 

Son Dakika | Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta

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