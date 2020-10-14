MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon dakika | Zenit'in Euroleague'deki 2 maçı 20-0 hükmen mağlup sayıldı! Koronavirüs...
GeriBasketbol Son dakika | Zenit'in Euroleague'deki 2 maçı 20-0 hükmen mağlup sayıldı! Koronavirüs...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 13:31 | Son Güncelleme:

Son dakika | Zenit'in Euroleague'deki 2 maçı 20-0 hükmen mağlup sayıldı! Koronavirüs...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Zenit'in Euroleague'deki 2 maçı 20-0 hükmen mağlup sayıldı! Koronavirüs...
Abone Olgoogle-news

Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde iptal edilen iki maçta hükmen mağlup sayıldı.

THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, Zenit'in TD Systems Baskonia ve Valencia ile oynaması gereken maçlarda 20-0 hükmen mağlup ilan edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Bekonun konuğu CSKA Moskova Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.comda...
Fenerbahçe Beko'nun konuğu CSKA Moskova! Canlı yayın ve canlı iddaa Misli.com'da...

8 basketbolcu, 4 antrenör ve 1 masöründe koronavirüs tespit edilen Zenit'in, maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi nedeniyle lig karşılaşmaları iptal edilmişti.

 

Son dakika | Zenitin Euroleaguedeki 2 maçı 20-0 hükmen mağlup sayıldı Koronavirüs...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle