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Basketbol
Haber Giriş: 19.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Zeljko Obradovic yüzde 65 Fenerbahçe'de kalıyor!

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Son Dakika | Zeljko Obradovic yüzde 65 Fenerbahçe'de kalıyor!
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Son 4 gündür Özsoy, Gherardini ve Sırp koç arasında yapılan görüşmeler pozitif yönde ilerlerken Obradoviç’in durumu başkan Ali Koç ile yapacağı son zirvenin ardından netleşecek.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Beko’nun efsane koçu Zeljko Obradoviç’in takımdaki geleceği ile ilgili pazartesiden bu yana oldukça hararetli görüşmeler yapılıyor. Son dört günde gerçekleşen dört görüşmede her şey olumlu yönde ilerlerken tarafların imza aşamasına gelebilmesi için küçük detaylar üzerinde konuşulduğu öğrenildi. Sezon içinde yönetimin görüşme taleplerini ‘Sezon sonu’ diyerek erteleyen, salgın başlayınca da ülkesine dönen Obradoviç’le bir türlü yüz yüze görüşme fırsatı oluşamamıştı. Pazartesi günü İstanbul’a gelerek evine yerleşen Sırp teknik adam, hemen Fenerbahçe Yönetimi ile temaslara başladı.

'HOŞ GELDİN' YEMEĞİ

Obradoviç İstanbul’a iner inmez eşyalarını evine bırakıp akşam yemeği için Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’la buluştu. Yemeğe daha sonra İtalya’dan dönen genel menajer Maurizio Gherardini’nin de katıldığı ve üçlü ilk ön zirve gerçekleştirdi. Salı günü yapılan toplantıda bu üç isme başkan Ali Koç da katıldı. Temaslar çarşamba ve perşembe de devam ederken tarafların birçok konuda ilerleme kaydettiği öğrenildi. Kalma ihtimali yüzde 65-35’e görünen Sırp koçun kesin durumu başkan Ali Koç ile yapacağı son zirvenin ardından kesinlik kazanacak.

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