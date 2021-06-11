Son Dakika: Zeljko Obradovic parkelere geri dönüyor!

Spor Arena Dış Haberler - Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Zeljko Obradovic, parkelere geri dönmeye hazırlanıyor. Ülkesinin basınına konuşan Sırp başantrenör, geri dönüş sinyali verdi.

Parkelere geri dönmeye hazır olduğunu ifade eden Zeljko Obradovic, menajerinin görüşmeleri sürdürdüğünün altını çizdi ve yeni takımının 20 gün içerisinde belli olacağını vurguladı.

Obradovic, "Dinlendim, şarjımı doldurdum ve şimdi dönmeyi amaçlıyorum. Nerede çalışacağıma dair ay sonuna kadar karar vereceğim. 'Anlaşmalarımı yürüten bir temsilcim var. Benimle ilgilenen kulüpler hakkında bana bilgi veriyor. Ailem ve çevremdeki insanların da görüşü benim için önemli. Henüz kimseyle görüşmedim, menajerim zaten var. 20 gün içinde neler olacağı belli olacak." dedi.

Partizan'a dönme ihtimali ile ilgili de konuşan 61 yaşındaki efsane, "Partizan’ın benim aşık olduğum kulüp olduğu noktasında bir şüphe yok. Oyunculuğumda da koçluğumda da orada yıllarım geçti. Partizan ve Borac benim kalbimde yer alan iki kulüp. Nerede çalışacağıma dair ay sonuna kadar karar verip çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Sırp basketbol adamının ismi CSKA Moskova ve Real Madrid ile anılıyor.

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