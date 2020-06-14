Son dakika | Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geliyor

Basketfaul'ün haberine göre; Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile görüşmek üzere büyük olasılıkla Pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

Geçmiş yıllara göre daha düşük bir rakam önerilecek olan Obradovic'le yeniden anlaşmaya varılması bekleniyor.