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Son dakika | Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Ülker'de Zeljko Obradovic'in geleceği netleşiyor. Obradovic'in Pazartesi günü İstanbul'a geleceği ve Fenerbahçe Ülker'le yeniden anlaşmaya varması bekleniyor.
Basketfaul'ün haberine göre; Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile görüşmek üzere büyük olasılıkla Pazartesi günü İstanbul'a gelecek.
Geçmiş yıllara göre daha düşük bir rakam önerilecek olan Obradovic'le yeniden anlaşmaya varılması bekleniyor.
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