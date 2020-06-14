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Basketbol
Haber Giriş: 14.06.2020 - 14:47,Son Güncelleme:

Son dakika | Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geliyor

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Son dakika | Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe Ülker'de Zeljko Obradovic'in geleceği netleşiyor. Obradovic'in Pazartesi günü İstanbul'a geleceği ve Fenerbahçe Ülker'le yeniden anlaşmaya varması bekleniyor.

Basketfaul'ün haberine göre; Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile görüşmek üzere büyük olasılıkla Pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

Geçmiş yıllara göre daha düşük bir rakam önerilecek olan Obradovic'le yeniden anlaşmaya varılması bekleniyor. 

 

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