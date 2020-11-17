Son Dakika | Zeki Çelik'ten Tottenham açıklaması! Transfer sözleri...

Spor Arena Dış Haberler | Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, Premier Lig devi Tottenham'ın kendisine olan ilgisine yönelik açıklamalarda bulundu.

So Foot dergisine konuşan 23 yaşındaki sağ bek, İngiliz temsilcisinin ilgisine dair kulağına gelen dedikodular olduğunu ancak herhangi bir resmi teklif yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.

Zeki Çelik, "Tottenham'ın benimle ilgilendiğini duydum ancak resmi bir teklif yapıp yapmadıklarını bilmiyorum. Öyle ya da böyle Premier Lig, ilgimi çeken bir lig ancak sezon başından bu yana bakarsak burada olduğum için mutluyum" dedi.

Bu sezon Lille formasıyla 11 resmi müsabakaya çıkan Zeki Çelik, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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