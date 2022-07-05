Son dakika: Zeki Çelik resmen Roma'da! Transfer açıklamasında gelenek devam etti...

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İtalya Serie A ekibi Roma, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Bursaspor altyapısından yetişen ve Karacabeyspor'un ardından 1. Lig'de İstanbulspor forması giyerken Lille tarafından 2018 yılında transfer edilen Zeki Çelik, Roma ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Zeki; "Roma gibi bir kulübün futbolcusu olmak benim için büyük bir onur. Çok hırslıyım ve Roma'nın başarısına katkı sağlamak istiyorum. Hazırım, konsantreyim. Sahada asla pes etmem. Beni sahada hep savaşırken göreceksiniz." dedi.

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

Roma ve Lille, Zeki Çelik'in bonservis bedelini açıklaması ancak Fransa ve İtalya basınında yer alan haberlere göre Roma, Zeki için Lille'e 7 milyon euro ödedi. 25 yaşındaki sağ bekin sonraki satışından %15 pay da Lille'e verilecek.

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LILLE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Zeki Çelik, 4 yıl boyunca formasını giydiği Lille'de 143 maça çıkıp 8 gol attı ve 14 asist yaptı. Milli futbolcu, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile birlikte 2020/21 sezonunda kazanılan tarihi şampiyonluğun mimarlarından oldu.

ROMA'YA TRANSFER OLAN 5. TÜRK

Zeki Çelik, Roma'ya transfer olan 5. Türk futbolcu oldu. 1999/20 sezonunda Neşat Gülünoğlu, 2014-2016 yılları arasında Salih Uçan, 2017-2021 araı Cengiz Ünder, 2019/20 sezonunda Mert Çetin Roma forması giymişti.

İSTANBULSPOR DA KAZANACAK

Zeki Çelik'in Roma'dan Lille'e transferinde yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan İstanbulspor da kazanacak. İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, daha önce yaptığı açıklamada Zeki Çelik'in Lille'e 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğunu, oyuncunun sonraki satışında 15 milyon euroya kadar bonservis bedelinde İstanbulspor'un payının %15 olduğunu söylemişti.

Buna göre Zeki, Lille'e iddia edildiği gibi 7 milyon euroya transfer olduysa İstanbulspor 1 milyon 50 bin euro kazanç elde edecek.

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ROMA TRANSFER AÇIKLAMA GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Daha önce kadrosunda Cengiz Ünder ve Mert Çetin gibi Türk futbolcuları katan Roma, transfer açıklarken sosyal sorumluluk projesi 'Missing People' (Kayıp insanlar) ile olan ortaklığını da sürdürdü.

Roma'dan yapılan paylaşımın bir tarafında Zeki Çelik'in formalı görüntüsü yer alırken diğer tarafta ise kayıp olan insanların fotoğrafları ve ulaşılması gereken telefon numaraları yer aldı.

💥 Milli futbolcumuz Zeki Çelik resmen Roma'da.



Roma transfer videolarında dünya genelinde kayıp olan çocuklara dikkat çeken paylaşımlar yapıyor... 👇pic.twitter.com/5PoqZtHu6B — Spor Arena (@sporarena) July 5, 2022

MERT ÇETİN'İN TRANSFER AÇIKLAMASINDAKİ KİŞİ BULUNMUŞTU

Roma'nın Mert Çetin transferini açıkladığı videodaki 16 yaşındaki İngiliz erkek çocuğu, yaklaşık 1 yıl sonra bulunmuştu.

İtalyan devinin bu kampanyasıyla bulunan kayıp insanlarını sayısı 20'ye yakın.

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"BURSASPOR BENİ İSTEMEDİ"

Zeki Çelik, 2021 yılında Spor Arena Youtube kanalının 'Telefonunda Ne Var' isimli programına konuk olmuş ve Banu Yelkovan ile eğlenceli bir sohbet gerçekleştirmişti.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İşte Zeki Çelik'in anlattıklarından öne çıkan satır başları;

-Bursaspor beni istemedi

-İstanbulspor'a gitmem çok önemliydi

-Lille'nin ilgisinin ciddi olmadığını düşünmüştüm

-Fransa'ya gitmeme ben de şaşırdım

-Scout programlarından oyuncular izlemeyi seviyorum

-Fransızca futbol terimlerini yüzde 80 konuşuyorum

-İstanbul ve Bursa'dan sonra Lille biraz sıkıcı geliyor

-Burak Yılmaz'a helal olsun

-Kadir İnanır'ı karşımda görünce şaşırmıştım

-Bu günlerde İsmail YK çok dinliyorum

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