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Haber Giriş: 08.10.2020 - 10:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Meğer Roma...

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İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma, Fransa'da Lille forması giyen Zeki Çelik'e talip olmuştu. Fransız ekibi transferin son gününde gelen bu teklifi reddetti.

Transfer döneminde savunmaya yönelik takviyeler gerçekleştiren Serie A ekibi Roma'nın, Zeki Çelik için yaptığı hamle ortaya çıktı.

Stoper bölgesini Chris Smalling ile güçlendiren ve Galatasaray 'ın yıldızı Marcao'ya da teklif götüren İtalyan takımı, sağ bek için Zeki'yi gündemine aldı.

Roma, transferin son gününde milli sağ bek için 12 milyon euro'luk teklifini iletti ancak Lille'den red cevabı geldi.

Lille ile A Milli Takım formalarıyla başarılı bir grafik çizen Zeki Çelik'in ismi Milan ve Atalanta takımlarıyla da anılmıştı. (Sabah)

Son Dakika | Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı Meğer Roma...

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