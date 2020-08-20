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Haber Giriş: 20.08.2020 - 14:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti

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Son Dakika | Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in bugün Riva'da ziyaret eden Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini bildirdi. TFF'den de konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TFFden Açıklama;

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir.

Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir.

Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu

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Son Dakika | Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti

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