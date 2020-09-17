Son Dakika | Ze Luis'ten Fenerbahçe'ye iyi haber! Teklifi reddetti...

Spor Arena Dış Haber | Portekizli gazeteci Bruno Andrade, Ze Luis'in Tianjin Teda'ya gitmek istemediğini, bu yüzden gelen teklifi reddettiğini duyurdu.

Tianjin Teda'nın Ze Luis için Porto'ya 5,5 milyon Euro bonservis, oyuncuya ise yıllık 3,5 milyon Euro teklif ettiği yazılmıştı.

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