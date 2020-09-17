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Son Dakika | Ze Luis'ten Fenerbahçe'ye iyi haber! Teklifi reddetti...
Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında olduğu iddia edilen Ze Luis'in Çin Süper Ligi ekibi Tianjin Teda'dan gelen teklifi reddettiği belirtildi.
Spor Arena Dış Haber | Portekizli gazeteci Bruno Andrade, Ze Luis'in Tianjin Teda'ya gitmek istemediğini, bu yüzden gelen teklifi reddettiğini duyurdu.
Tianjin Teda'nın Ze Luis için Porto'ya 5,5 milyon Euro bonservis, oyuncuya ise yıllık 3,5 milyon Euro teklif ettiği yazılmıştı.
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