MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Ze Luis transferinde yeni gelişme! Fenerbahçe...
GeriFutbol Son Dakika | Ze Luis transferinde yeni gelişme! Fenerbahçe...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.09.2020 - 09:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ze Luis transferinde yeni gelişme! Fenerbahçe...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Ze Luis transferinde yeni gelişme! Fenerbahçe...
Abone Olgoogle-news

Son bombasını Mbwana Samatta ile patlatan Sarı-Lacivertliler şimdi de gözünü Ze Luis'e çevirdi. Kanarya uzun süredir görüşme halinde olduğu Yeşil Burun Adalı oyuncunun transferinde büyük mesafe katetti. 29 yaşındaki oyuncu ya düşük bir bonservisle takıma katılacak ya da alacaklarına karşılık sözleşmesini feshederek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

14
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yeni sezonda 6 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda kadrosuna kattığı 13 yeni isimle adeta takımı baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe iki golcü daha almak için uzun süredir yoğun mesai harcıyordu.

Sarı-Lacivertliler önceki gün İngiliz ekibi Aston Villa'nın Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'yı, İstanbul'a getirmişti. Kanarya ikinci bombayı da Ze Luis ile patlatmak istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un öncelik verdiği isim olan Yeşil Burun Adalı forvet için Porto'yla görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

Pazarlıklarda eli güçlü

Portekiz ekibi, 29 yaşındaki oyuncunun maliyetinden kurtulmak adına bu transfere sıcak bakıyor. Ze Luis'in Sarı-Lacivertli formayı giymeye yeşil ışık yakması da Kanarya'nın pazarlıklarda elini güçlendiriyor.

Transfer için de masada iki formül bulunuyor. Ya düşük bir bonservis karşılığında Ze Luis takıma katılacak ya da alacaklarına karşılık Mavi-Beyazlılar ile sözleşmesini feshederek, bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye imza atacak. (Fanatik)

 

Son Dakika | Ze Luis transferinde yeni gelişme Fenerbahçe...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle