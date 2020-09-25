Son Dakika | Ze Luis transferinde yeni gelişme! Fenerbahçe...

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Yeni sezonda 6 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda kadrosuna kattığı 13 yeni isimle adeta takımı baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe iki golcü daha almak için uzun süredir yoğun mesai harcıyordu.

Sarı-Lacivertliler önceki gün İngiliz ekibi Aston Villa'nın Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'yı, İstanbul'a getirmişti. Kanarya ikinci bombayı da Ze Luis ile patlatmak istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un öncelik verdiği isim olan Yeşil Burun Adalı forvet için Porto'yla görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

Pazarlıklarda eli güçlü

Portekiz ekibi, 29 yaşındaki oyuncunun maliyetinden kurtulmak adına bu transfere sıcak bakıyor. Ze Luis'in Sarı-Lacivertli formayı giymeye yeşil ışık yakması da Kanarya'nın pazarlıklarda elini güçlendiriyor.

Transfer için de masada iki formül bulunuyor. Ya düşük bir bonservis karşılığında Ze Luis takıma katılacak ya da alacaklarına karşılık Mavi-Beyazlılar ile sözleşmesini feshederek, bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye imza atacak. (Fanatik)

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