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GeriFutbol Son dakika: Zamalek'ten Mostafa Mohamed için flaş itiraf! Dev transfer teklifini açıkladı...
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Futbol
Haber Giriş: 06.06.2021 - 09:01 | Son Güncelleme:

Son dakika: Zamalek'ten Mostafa Mohamed için flaş itiraf! Dev transfer teklifini açıkladı...

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Son dakika: Zamalek'ten Mostafa Mohamed için flaş itiraf! Dev transfer teklifini açıkladı...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Mısır’ın Zamalek takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve Mostafa Mohamed ile ilgili Zamalek'in eski yönetim kurulu üyesi Hamada Anwar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Galatasaray 'ın devre arasında mısır kulübü Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed gösterdiği müthiş performansla yarım sezonda Süper Lig 'e damga vurdu. Galatasaray'da 17 maçta forma giyen Mostafa Mohamed 9 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boy gösterecek olan golcü futbolcunun Galatasaray'a maliyeti 6 milyon dolar oldu.

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Bonservisi 4 milyon dolar

Sarı Kırmızılılar 1 yıllık kiralama bedeli olarak Zamalek'e 2 milyon dolar verdi. Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini almak isterse Mısır kulübüne 4 milyon dolar daha ödemek zorunda.

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Zamalek cephesinde büyük itiraf

Galatasaray'da attığı goller ve mücadelesiyle taraftarın sevgilisi haline gelen isimler arasında yer alan Mostafa Mohamed için Zamalek'in eski yöneticisinden büyük itiraf geldi.

Dev transfer teklifini açıkladı

Zamalek kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Hamada Anwar, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a satarak büyük hata yaptıklarını itiraf etti. Anwar, Al-Youm Stadyumu adlı programda Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferi hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanırken Galatasaray'a gelen dev transfer teklifini de ilk kez açıkladı.

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'Zamalek kaybetti, Galatasaray kazandı'

Hamada Anwar, "Zamalek, Mostafa Mohamed'i Galatasaray Kulübü'ne satma sürecinde hata yaptı. Zamalek kulübü bu transferde kaybeden taraf oldu." ifadelerini kullandı. Anwar, "Zamalek Mostafa Mohamed'i yetiştiren kulüp olarak bu transfer sürecinin kaybedeni olurken onu transfer eden Galatasaray ise büyük kazanımlar elde etti." dedi.

'20 milyon dolar teklif eden Avrupa kulüpleri var'

Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a satarak hata yaptıklarını itiraf eden Hamada Anwar, Avrupa'nın dev kulüplerinin Mostafa'ya ilgisinin olduğunu da duyurdu. Anwar, "Nasıl olur da Mostafa'yı sadece 6 milyon dolara Galatasaray'a satarız. Şu anda Mostafa Mohamed için 20 milyon dolar teklif eden Avrupa kulüpleri var." dedi. (Fanatik)

Son dakika: Zamalekten Mostafa Mohamed için flaş itiraf Dev transfer teklifini açıkladı...

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