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Basketbol
Haber Giriş: 10.07.2020 - 01:23,Son Güncelleme:

Son Dakika | Zalgiris Kaunas'ın yeni hedefi: Jasikevicius yerine Ertuğrul Erdoğan

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Son Dakika | Zalgiris Kaunas'ın yeni hedefi: Jasikevicius yerine Ertuğrul Erdoğan
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Zalgiris Kaunas, Sarunas Jasikevicius'un Barcelona'ya gitmesinin ardından ilk hedeflerinden biri Ertuğrul Erdoğan olarak belirledi.

Sarunas Jasikevicius'un Barcelona'ya gitmesinin ardından koç arayışlarını sürdüren Zalgiris Kaunas için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Litvanya basınından Donatas Urbonas’ın haberine, Zalgiris Kaunas, Galatasaray'ı çalıştıran Ertuğrul Erdoğan'ı listeye aldı.

Haberde; Ertuğrul Erdoğan'ın Sarunas Jasikevicius’tan önemli bir desteğe sahip olduğu belirtildi.

İki isim, Sarunas Jasikevicius’un Fenerbahçe‘de oynadığı dönemde birlikte çalışmıştı.

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