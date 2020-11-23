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Haber Giriş: 23.11.2020 - 11:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler!

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Son Dakika | Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler!
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Fransa Ligue 1'de Lorient'i 4-0 mağlup eden Lille'de iki gol bir asistle yıldızlaşan Yusuf Yazıcı'yı teknik direktörü Christophe Galtier de övdü.

Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı ile ilgili şunları söyledi:

"Bu performans Yusuf'un seviyesini ispatlıyor. Kale önünde çok yetenekli bir oyuncu. Elinizde böyle yetenekli bir oyuncu varsa, bu teknik direktöre de birçok olasılık sunar."

Yusuf Yazıcı'nın Jonathan David ile saha içinde çok iyi anlaştığını söyleyen Galtier, "Bu gece hem hücumda hem de savunma yerleşimlerinde çok iyilerdi. Birbirlerini tamamlıyorlar. İki oyuncu arasında böyle bir uyumun olması, teknik direktörleri her zaman mutlu eder."

23 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla ilk 11'de başladığı son 5 resmi maçta 8 gol attı, 2 asist üretti.

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Son Dakika | Yusuf Yazıcıya hocasından övgü dolu sözler

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