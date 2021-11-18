Son Dakika: Yusuf Yazıcı'nın Lille'den ayrılacağı iddiaları sonrası Jocelyn Gourvennec'ten ilk açıklama!

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Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Monaco ile oynayacakları Ligue 1 maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransız basının en çok üzerinde durduğu konulardan biri olan Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Gourvennec, 24 yaşındaki futbolcunun Milli Takım'a seçilemediği için üzgün olduğunu söyledi.

"MİLLİ TAKIM'A SEÇİLMEDİĞİ İÇİN ÜZGÜN"

Milli oyuncuyla bir görüşme yaptığını belirten Gourvennec, "Milli arada oyuncularla bireysel görüşmeleri artırdım ve faydasını gördüm. Yusuf'la bir görüşme yaptım. Milli Takım'a seçilemediği için üzgündü. Onunla karşılıklı konuşmak ve bazı noktaların üzerinde durmak önemliydi. Stefan Kuntz onu performansı nedeniyle uyarmıştı. Ayrıca benimle de Zeki, Burak ve Yusuf'la ilgili bilgi almak için aradı" dedi.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT: SEZONUN KALANINDA...

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Yusuf'un çalışma seviyesini artırdığını ve sezonun geri kalanında ondan daha fazla yararlanacaklarını belirten Gourvennec, "Yusuf bu milli arada iyi çalıştı. İki haftayı çok iyi geçirdi ve şimdi daha iyi durumda. Antrenman seviyesini yükseltti. Hem takımda oynayamamasının hem de Milli Takım'a seçilmemesinin acısını çıkarıyor. Ruh hali daha iyi. Böyle olunca da daha iyi performans gösteriyor. Toplu oyunda daha fazla ön planda olmalı. Yetenekli ve bir o kadar ilginç bir oyuncu ve açıkçası sezonun geri kalanında ona güveneceğiz" diyerek takımdan ayrılma iddialarına yanıt vermiş oldu.

ŞAMPİYONLUĞA KATKI YAPMIŞTI

2019 yılında Trabzonspor'dan 17.5 milyon euro ve Edgar le'nin bonservisi karşılığında Lille'e transfer olan milli futbolcu, ilk sezonunda çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçen sezona çok iyi başlayan ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle dikkat çeken Yusuf Yazıcı, toplam 42 maçta forma giymiş ve 14 gol atıp 5 de asist yaparak takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

YENİ HOCA SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ

Takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Christope Galtier'in ayrılmasının ardından göreve Jocelyn Gourvennec'in gelmesi, Yusuf Yazıcı için adeta kötü dönemin başlangıcı oldu. Milli futbolcu, bu sezon ligde sadece 4 maçta ilk 11'de yer alan ve forma giydiği toplam 12 maçta sadece 392 dakika sahada kalabildi.

G.SARAY İDDİALARINA YANIT GELMİŞTİ

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Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Galatasaray iddialarının ardından DHA'ya konuşmuş ve şunları söylemişti: Temsilciliğini yaptığımız sporcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'in planlarında önemli bir yere sahip. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin güzide camialarından biri. Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı’ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf’un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir. Yusuf Yazıcı, Lille’in gelecek planlarında önemli bir yere sahip ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

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TEKLİFLER VAR AÇIKLAMASI

Yusuf Yazıcı'ya teklifler olduğunu söyleyen Cebeci; Avrupa'dan Yusuf'un durumunu soran takımlar oldu ancak Lille, Yusuf'u bırakmıyor. Yusuf Yazıcı, Lille'in bir projesi ve değerini bulmadan Yusuf'un gidişine izin vermiyor. Lille Başkanı Olivier Letang, Yusuf'un çok değerli bir oyuncu olduğunu ve en kısa zamanda bekledikleri seviyeye Yusuf'u çıkaracaklarını söyledi. Yarın şartlar değişirse yeniden değerlendilir ve transferi konuşulur." ifadelerini kullanmıştı.