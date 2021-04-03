Son dakika: Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

Fransa'da deplasmanda PSG ile karşılaşacak olan Lille, Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Lille'de bir başka Milli futbolcu Zeki Çelik de koronavirüs olduğu için PSG karşısında forma giyemeyecek.

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