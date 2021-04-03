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GeriFutbol Son dakika: Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

Son dakika: Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

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Son dakika: Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!

Lille, PSG maçı öncesinde Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fransa'da deplasmanda PSG ile karşılaşacak olan Lille, Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Lille'de bir başka Milli futbolcu Zeki Çelik de koronavirüs olduğu için PSG karşısında forma giyemeyecek.

Son dakika: Yusuf Yazıcının koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

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