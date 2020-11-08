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GeriFutbol Son Dakika | Yusuf Yazıcı'nın Barcelona'ya transfer olma hayali gerçek oluyor
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Futbol
Haber Giriş: 08.11.2020 - 09:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Yusuf Yazıcı'nın Barcelona'ya transfer olma hayali gerçek oluyor

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Son Dakika | Yusuf Yazıcı'nın Barcelona'ya transfer olma hayali gerçek oluyor
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Lille'de gösterdiği performansla Avrupa'nın gündemine giren Yusuf Yazıcı için İspanyol basınından olay bir iddia ortaya atıldı.

Fransız ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ve Milan deplasmanlarında yaptığı hat-trick’lerin ardından tüm dikkatleri üzerine çekti.

23 yaşındaki yıldız oyuncu, bu 2 maçta takımını adeta tek başına sırtlarken, İspanyol As gazetesi de Yusuf ile ilgili flaş bir habere imza attı. Daha önce Katalan ekibi Barcelona'ya sempati duyduğunu açıklayan Yusuf'un hayalinin gerçek olabileceği yazıldı.

Haberde, performansını her geçen gün zirveye taşıyan Yusuf Yazıcı'nın, bu şekilde oynamaya devam ederse Barcelona'da forma giyebileceği yazıldı. Milli futbolcu, daha önce basın mensupların yaptığı açıklamada İspanyol takımlarının kendisine bir ilgisi olduğunu doğrulamıştı.

Son Dakika | Yusuf Yazıcının Barcelonaya transfer olma hayali gerçek oluyor

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