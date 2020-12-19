Son Dakika | Yusuf Yazıcı'dan samimi itiraf! 'Meğer...'

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, NTV'nin sorularını yanıtladı. Şampiyonluk yarışı ve klasikleşen gol sevincini anlatan milli futbolcu, kendini yeni yeni keşfettiğini söyledi.

Yusuf Yazıcı'nın NTV'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Lideriz. Önemli bir maçımız var PSG ile. Şampiyonluk konuşmak için erken. Uzun bir süreç var. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve benim performansım çok iyi. Her şey yolunda. Takım olarak da iyi durumdayız. PSG ile önemli bir maça çıkacağız. Herkesin gözü bu maçta olacak. Keşke taraftarlar da olsaydı statta. Gol sevincimi taraftarla da paylaşmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda onlarla birlikte gol sevincimi yaparız.

"Adaptasyon sürecim bitti"

Fransızcam ilerliyor. Geçen yıl adaptasyon süreci yaşadım. İyileştim derken yeniden sakatlandım. 8 ay sonra geri döndüm. Buralara gelmemde bireysel planlamam çok etkili oldu. Hocam ve takımım da yanımda oldu. Gol atınca herkes çok seviniyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Gol sevincimi paylaşmaları çok güzel. Bir yere adapte olmak için zamana ihtiyaç gerek. Dil ve kültür olarak... Artık bunları atlattım.

"Meğer golcüymüşüm de haberim yokmuş"

Geçen yıl sağ ve sol kanatlarda oynadım. Ön libero oynadım, forvet arkası oynadım. Bu yıl hocamız çift forvete döndü ve ben de kendimi orada buldum. Yeni yeni kendimi buluyorum sanırım. Meğer golcüymüşüm de haberim yokmuş. Gol vuruşları alışkanlık. Çok çalışıyorum. Burak ağabey de bana çok yardımcı oluyor. Antrenmanlardan sonra sürekli çalışıyoruz birlikte. Zeki'nin de asisti beni ayrıca mutlu etti. Umarım her şey böyle devam eder.

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