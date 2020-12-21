Son Dakika | Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran paylaşım... 'Sen uykundan olma güzel çocuk'

Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in PSG ile TSİ 23:00'te başlayan maçını ''Yusuf Yazıcı'nın maçı var, onu bekliyorum'' diyen minik bir taraftar henüz ilk yarıda uykusuna yenik düştü.

Bunun üzerine Yusuf Yazıcı, Twitter'dan küçük hayranını unutmadı ve kendisine yapılan bu paylaşımı alıntılayıp şu sözleri kullandı;

''Sen uykundan olma güzel çocuk. Gündüz maçları olduğunda ben sana haber veririm onları izlersin.''