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Son dakika: Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Yusuf Yazıcı#Transfer
Son dakika: Yusuf Yazıcı, Trabzonspora döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 20:14

Trabzonspor, Fransız kulübü Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın transferini resmen duyurdu.

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Andreas Cornelius'un ayrılığı sonrasında Umut Bozok ve Maxi Gomez transferlerini bitiren Trabzonspor, son olarak eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı. 

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hazır bulunduğu imza töreninde Yusuf Yazıcı kendisini sezon sonuna kadar bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Trabzonspor'dan transfere ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla." denildi.

Transfere ilişkin konuşan milli futbolcu havalimanı çıkışında basın mensuplarına, "Mutluyum. Heyecanlıyım tekrar döndüğüm için. Farklı bir heyecanım var. Bu heyecanımı sahada başarıyla pekiştiririm umarım. Buraya gelmemdeki süreçte taraftarların çok etkisi ve desteği oldu. En içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Umarım taraftarlarımızı çok sevindiririm." açıklamasını yapmıştı.

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#Trabzonspor#Yusuf Yazıcı#Transfer

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