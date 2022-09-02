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Son Dakika: Yusuf Yazıcı Trabzonspor için İstanbul'a geldi

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#Transfer#Yusuf Yazıcı#Trabzonspor
Son Dakika: Yusuf Yazıcı Trabzonspor için İstanbula geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 11:59

Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi.

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Andreas Cornelius'un ayrılığı sonrasında Umut Bozok ve Maxi Gomez transferlerini bitiren Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor.

DHA'nın haberine göre; Trabzonspor, Fransız kulübü Lille'den eski oyuncusu Yusuf Yazıcıyı kadrosuna kattı. 1 yıllığına kiralanan Yusuf Yazıcı, bugün ligde oynanacak Ümraniyespor Trabzonspor maçını tribünden takip edecek.

İSTANBUL'A GELDİ

Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla İstanbul'a gelen Yazıcı, gün içerisinde takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

 

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#Transfer#Yusuf Yazıcı#Trabzonspor

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