Yusuf Yazıcı: Portekiz maçı hayati önem taşıyor

Yusuf Yazıcı, Lille ile yaşadığı Fransa Ligue 1 şampiyonluğunun ardından bu sezon devre arasında sürpriz bir kararla Rusya temsilcisi CSKA Moskova’ya kiralık olarak imza attı. Forma giymeye başladığı anda gollere ve asistlere de start veren Yusuf, Moskova’da da dikkatleri

üzerine çekmeyi başardı. Hürriyet olarak, yaklaşan Portekiz maçı öncesi Yusuf ile Zoom üzerinden Lille’den Moskova’ya uzanan süreci, transferi sırasında çok konuşulan o tanıtım videosunu, Rusya-Ukrayna savaşının yansımalarını, A Milli Takımı ve Trabzonspor’u konuştuk.

Potansiyelimizi gösterdik

İyi performans yakaladığın bir dönemdesin, Katar 2022’de olabilecek miyiz?

Katar 2022 yolunda hayati anlam taşıyan çok önemli iki maça çıkacağız. Bizim için milli takımın çok ayrı bir önemi vardır. Milli Takım’la ilgili yorum yaparken bir teknik, bir de kalpten yorum yaparım ben. Teknik anlamda zor bir rakibimiz var, inkar edemeyiz. Hatta kuralarda en zor yol bizim. Ama her zaman olduğu gibi rakibimizi elemek için sahaya çıkacağız. Bu takımın potansiyelini herkese gösterdik. Hiç bize yakışmayan bir Avrupa Şampiyonası oynadık ama yeni bir başarı hikayesi yazmak da elimizde. İyi bir takımız, potansiyelimiz var, inancımız var. Şansımızı, tüm bunları sahaya ne kadar yansıtabildiğimiz belirleyecek.

Kendimi çok iyi hissediyorum

Stefan Kuntz milli takıma nasıl bir hava kattı? Onun gelişiyle birlikte neler değişti?

Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ile birlikte Milli Takımımız’da da yeni bir yapılanma var. Güzel de bir hava yakaladığımızı düşünüyorum.

İlk kamp döneminde bunu gördük. CSKA Moskova’ya gelirken takımda düzenli olarak forma giymek ve A Milli Takım için hazır olmak da amaçlarımdan biriydi. Şu anda da kendimi hem form hem de mental anlamda çok iyi durumda hissediyorum. Bu formumu ay yıldızlı forma altında da devam ettirmeyi başarmak beni daha da mutlu eder.”

LiLLE’DE YAŞADIĞIM ŞAMPiYONLUĞU ASLA UNUTMAYACAĞIM

Lille'de harika bir sezon ve ilk şampiyonluğunu yaşadın. Başarının ardındaki etkenler nelerdi? · KaĞıt üzerinde baktığınızda sadece bir şampiyonluk olarak görülebilir ama futbol için bir şampiyonluktan fazlasıydı o. Kadrosuyla, ekonomik gücüyle ligi domine etmesi beklenen PSG’yi geçerek elde ettik o başarıyı. Yıldızlar her zaman önemlidir ama futbolda başarı için yıldızları bir araya getirmekten daha farklı şeyler gerektiğini de göstermiş olduk.

ÇOK iYi BiR TAKIMDIK

Biz her anlamda çok iyi bir takımdık. Yetenekli, arzulu, birbiriyle oynamaktan keyif alan, beraber gülen ve üzülen. Hani kolej takımı derler ya, öyle bir hava vardı. Bu birliktelik doğru futbol yapılanmasıyla da birleşince ortaya belki o sezonun başında kimsenin hayal bile edemeyeceği bir başarı çıktı. Kariyerimin en unutulmaz anlarından biriydi. Lille’de yaşadığım şampiyonluğu hiçbir zaman unutmayacağım.

YUSUF, LiLLE’DEN AYRILIŞ SÜRECiNi ANLATTI

GALTiER GiDiNCE FORMAT DA DEĞiŞTi

Galtier’den sonra istediğin şansını bulamadın. Onun gidişiyle neler değişti?

Galtier ile 2 sezon geçirdik. İlk sezonun büyük bölümünde sakat olmama rağmen çok yardımcı oldu ve destek verdi. Geldiğimde Galtier’in 2 yıldır devam ettirdiği bir sistem vardı ve ben de bunun içinde rolümü buldum. Ayrılmasıyla format değişti. Doğaldır, her teknik adamın kendine has bir oyun görüşü var. Bu sistemde daha farklı rol biçilmişti bana. Her futbolcu takıma en fazla katkı yaptığı şekilde oynamak ister; bu da doğal. Gelinen noktada, sürekli oynayabileceğim bir opsiyon yaratmak istedim ve şu an CSKA’dayım.

BENi MUTLU HiSSETTiRDiKLERi iÇiN CSKA’DAYIM

İsmin Barcelona dahil pek çok takımla anıldı. Kaldın, sonra sürpriz bir kararla CSKa’ya gittin. neden Rusya’yı seçtin? · BiRÇOK Avrupa kulübüne transferim gündeme geldi ama ilk tercihim Lille’de kalmak oldu. O zaman da her röportajımda Lille’de ne kadar mutlu olduğumu söylüyordum zaten. Ama futbolda işler sadece mutlu olmakla yürümüyor. Sahada da katkı vermeniz gerekiyor. İşler istediğim gibi gitmediğinde kendime bir yol çizmem gerekiyordu. Bana inanan, yeteneklerime güvenen yapılar içerisinde kendimi daha mutlu hissediyorum. CSKA bana bunu hissettirdi. Şu anki formum doğru kararı verdiğimi gösteriyor. Umarım böyle de devam eder.

PAYLAŞIMIN HOŞ GÖRÜLECEK BiR YANI YOK

Transferinin duyuruluş şekli büyük tepki çekti. O tanıtımı gördüğünde neler hissettin?

Benim ve ekibimin hiç haberimizin olmadığı bir olaydı o. Fikir özgürlüğüne inanırım ama kadına yönelik tüm uygunsuz davranışlara karşıyım, dünyanın neresinde olursa olsun. Bu paylaşımın da hoş görülecek bir yanı yok. Eminim onu hazırlayan arkadaş bir kez daha düşünseydi yanlış olduğunu anlayacaktı. Paylaşım yapılır yapılmaz kulüp gerekli aksiyonları aldı. Burada onlara da teşekkür ediyorum; benim iyi hissetmem için ellerinden geleni yaptılar. Bir hata oldu diyelim ve geride bırakalım. Nazar boncuğu misali.

SAVAŞTA KAYBEDEN HEP iNSANLIK OLUR

“Burada günlük yaşantı bir şekilde devam ediyor. Bizler şartlar ne olursa olsun işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Fakat umarım bir an önce sorunlar çözülür. Çünkü savaştan galip çıkan varmış gibi görünür ama hep insanlık kaybeder.”

Savaşın yaşandığı bir dönemde Rusya’dasın. şu an Moskova’da neler yaşanıyor? Halkın bakış açısı nasıl? · DÜnYanın hiçbir yerinde savaş olsun istemem. Bunun milliyeti yok, nerede masum insanlar zarar görüyorsa bu hepimizin sorunudur. Burada günlük yaşantı bir şekilde devam ediyor. Bizler şartlar ne olursa olsun işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Fakat umarım bir an önce sorunlar çözülür. Çün

kü savaştan galip çıkan varmış gibi görünür ama hep insanlık kaybeder.

ALIŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Rusya’da iletişim kanalları bir bir kapanıyor. Whatsapp ve Instagram’sız bir hayat sürmek nasıl bir duygu?

Özellikle bizim jenerasyon tam da dijital yaşamın ortasında büyüdü. Abilerimiz gibi, babalarımız gibi telefonun olmadığı, internetin olmadığı dönemleri bilmiyoruz. Bizim için de yeni bir senaryo bu, alışmaya çalışıyoruz. Oradan arta kalan zamanımı farklı şekilde değerlendirerek bu durumu yönetmeye çalışıyorum. Dediğim gibi, hepimiz için yeni ve bir o kadar da farklı bir durum.

FUTBOLA OLAN ÖZLEM DE ETKİLEDİ

Hocalarım ve arkadaşlarım buraya adapte olmam için ellerinden geleni yaptı. İspanya’daki devre arası kampına hazır katılmıştım. Kamptaki ekstra çalışmalar, futbola olan özlemim hepsi birleşince ortaya böyle güzel bir performans çıktı.

PERFORMANSIM FUTBOL OYNAMAYI NE KADAR ÖZLEDiĞiMiN BiR KANITI

4 maçta 3 gol, 2 asiste imza attın, derbilerin yıldızı oldun. Bunun sırrı nedir?

Sanırım, CSKA kariyerimin başlangıcıyla birlikte futbol oynamayı ne kadar özlediğimi herkese bir nebze de olsun göstermiş oldum. Bu sezon Lille’de, yeni yapılanma nedeniyle istediğim forma şansını bulamamıştım. Sezon ortasına geldiğimizde bir karar vermeliydim, ben de yeni bir maceraya atılmaya karar verdim. Çünkü benim en büyük tutkum futbol.

CSKA TAM BiR FUTBOL KULÜBÜ

CSKA her anlamda çok tutkulu bir futbol kulübü. Takımın yapısı, taraftarlar adeta futbol için yaşıyor. Beni de çok sıcak karşıladılar. Tarihinde çok önemli başarılar elde etmiş, çok önemli yıldızlara ev sahipliği yapmış bir kulüp. Onu hissediyorsunuz. Takımda çok iyi bir arkadaşlık havası var. Lille’deki o ilk döneme benzer.

‘LiGiN EN iYi FUTBOLUNU OYNUYOR’ TRABZONSPOR’UN ŞAMPiYONLUK YÜRÜYÜŞÜ BENi ÇOK MUTLU EDiYOR

Trabzonspor'da emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyor. Avcı’lı Trabzonspor hakkında neler söylersin?

Trabzon benim doğup büyüdüğüm yer. Trabzonspor benim formasını giydiğim ilk takım, çocukluk aşkım. Trabzonspor’u şampiyonluğa emin adımlarla yürürken görmek beni çok mutlu ediyor. Abdullah Hoca ile çok iyi kadro kurdular ve bana göre, ligin açık ara en iyi futbolunu oynuyorlar. Umarım bu hikaye mutlu biter ve Trabzon bu şampiyonluğu doyasıya yaşar. Lille’in şampiyonluk kutlamalarında otobüste “Bize Her Yer Trabzon” diye tezahürat yaptığım bir video düşmüştü sosyal medyaya. Trabzon şampiyon olsun ki o videoyu da yenileyelim artık.

iŞTE O GÖZLÜĞÜN SIRRI

Uyku eğitimleri sırasında kullandığım bir gözlüğüm var. Bu gözlüğü genelde gün içinde ve antrenmandan sonra eve giderken uykudan önce kullanıyorum. Gözlüğü uykudan 2-3 saat önce kullanmaya başladığınızda derin ve canlandırıcı bir uyku uyuma fırsatı buluyorsunuz.