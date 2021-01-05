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Son Dakika | Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı!
Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yarın oynanacak Angers maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Lille Teknik direktörü Christophe Galtier, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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