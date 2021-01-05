MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı!
GeriFutbol Son Dakika | Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.01.2021 - 15:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı!
Abone Olgoogle-news

Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yarın oynanacak Angers maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Lille Teknik direktörü Christophe Galtier, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son Dakika | Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle