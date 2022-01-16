Son dakika: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya transfer oluyor! Trabzonspor'a piyango...

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Trabzonspor'dan 2019 yazında 16,5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer olan, geçen sezon takımıyla tarihi bir şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer oluyor.

Şampiyonluk sonrası teknik direktör Christophe Galtier'nin takımdan ayrılmasıyla aldığı süreler düşen Yusuf Yazıcı'nın ismi Fatih Terim döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova için sağlıkı kontrolünden geçtiği ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı öğrenildi. Yusuf'un menajeri Adem Cebeci yaptığı açıklamada; "Her şey yolunda gitti, kulüpler yakın zamanda resmi açıklamayı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'A PİYANGO

Fransa basını, Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak CSKA Moskova'ya transfer olacağını duyurdu. L'Equipe'in haberine göre satın alma opsiyonu 12 milyon Euro olacak. Trabzonspor, Yusuf'u Lille'e gönderirken sözleşmeye 'sonraki transferin net gelirinden %20'sini Trabzonspor alır' maddesi koydurmuştu.

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CSKA Moskova, sezon sonunda 12 milyon Euro karşılığında Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katarsa Trabzonspor yaklaşık 2,5 milyon Euro'yu kasasına koyacak.