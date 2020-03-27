Son Dakika | Yusuf Günay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Kontrol amaçlı tutulduğu hastanede dün yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Günay’ın Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı test sonucu ise pozitif çıktı.



Yusuf Günay yaptığı açıklamada, "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KULÜBÜ’NDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Sarı-kırmızılı kulüp de yaptığı paylaşımla, Yusuf Günay’a geçmiş olsun mesajı iletti.



Mesajda; "Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay’a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz" denildi.

FENERBAHÇE SESSİZ KALMADI

Sarı lacivertli kulüp, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz."





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