Son Dakika | Yusuf Erdoğan'dan galibiyet sözleri! "Güzel gol attım..."

Güzel bir gol attığını belirten Yusuf, "Güzel gol attım. Huzurlu gece, güzel galibiyet. Geçen haftayı iyi telafi ettik. Geçen sene bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Futbolun içinden gelen bir insan Mehmet Hoca. Bize istediğimiz motivasyonu, güveni veriyor. Top kaybetmemiz, hatalı pas yapmamız önemli değil onun için. Üstüne gitmeyince serzenişte bulunuyor. Biz iyi bir ekibiz. Gerçekten iyi bir havamız var. Bunu bozmadan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TAKIM OLARAK İNANMIŞTIK"

Aytaç Kara ise “Yusuf ile 10 yıldır birlikte oynuyoruz. Sahada iyi anlaşıyoruz. Çok iyi mücadele ettik. Galatasaray hafta içi de oynadı ve yorgundu. Biz daha iyi konsantre olduk. Biz ekip olarak, takım olarak inanmıştık. Bunu başardığımız için mutluyuz" dedi.