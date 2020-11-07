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Haber Giriş: 07.11.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Yunus Mallı, Galatasaray'a transfer olmaya yakın!

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Son Dakika | Yunus Mallı, Galatasaray'a transfer olmaya yakın!
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Euro 2020'de A Milli Takım'da oynamak isteyen Yunus Mallı, Fatih Terim faktörü sebebiyle Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği isimler arasında Yunus Mallı da yer alıyor. Yaklaşık 3 yıldır Wolfsburg forması giyen Yunus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yeşil-Beyazlılar'da teknik direktör Oliver Glashner, Milli futbolcumuzu bu sezon sadece 1 karşılaşmada oynattı. Artık ayrılmanın kendisi için çok daha iyi olacağını düşünen

28 yaşındaki atak orta saha oyuncusu için Cim Bom'un yanı sıra Trabzonspor ve Almanya'daki eski kulübü Mainz da devrede. EURO 2020’de Türk Milli Takım kadrosunda yer alabilmek için Türkiye’de oynaması gerektiğini düşünen deneyimli oyuncu, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda yer almayı istediği için tercih açısından Aslan'a daha yakın duruyor.

FATİH TERİM İLE İLETİŞİM HALİNDE

2015'te kendisine ilk kez A Milli formayı veren teknik direktör Fatih Terim'in, Galatasaray'ın başında olmasının vereceği kararda etkili olacağına kesin gözüyle bakılan Yunus Mallı’nın, deneyimli teknik adamla da sürekli iletişim halinde bulunduğu bildiriliyor. Devre arasında Cim Bom'un, Alman kulübünden çok düşük bir bonservis bedeli ya da hiçbir ücret ödemeden Türk yıldızı kadrosuna katmaya çalışacağı iddia ediliyor. (Fanatik)

Son Dakika | Yunus Mallı, Galatasaraya transfer olmaya yakın

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