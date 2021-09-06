Son Dakika: Yunus Akgün resmen Adana Demirspor'da! Galatasaray kiraladı...
Adana Demirspor, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
ADANA DEMİRSPOR BÖYLE DUYURDU
Kulübümüz, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştır.
GALATASARAY AÇIKLADI
Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün’ün bir senelik geçici transferi için Adana Demirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.
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