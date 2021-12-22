Son Dakika: Yunus Akgün Galatasaray'ı pişman etti! "Süper Lig'in tozunu atıyor..."

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Spor Arena Detay - Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, eski takımı Galatasaray ağlarına gönderdiği 2 golle 2-0'lık galibiyetin mimarı oldu ve kariyeri adına bir ilki başardı.

Yunus Akgün, Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından gol atarken, bu sezon Adana Demirspor'da bir maçta 2 gol atan ilk oyuncu olmayı da başardı. 21 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 17 maçta 6 gol atıp 6 da asist yaptı.

ATTIĞI GOLLERE SEVİNMEDİ

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında sahneye çıkan Yunus Akgün, 53 ve 58. dakikalarda kaydettiği iki golle skoru 5 dakikada 2-0'a getirdi. Başarılı futbolcu, iki golün ardından da sevinmeyerek bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a karşı saygısını gösterdi.

KULÜBÜN BAŞARILARINDA BAŞROL

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın Adana ekibine kiraladığı 2000 doğumlu futbolcu, Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinde önemli bir pay sahibi olmuştu.

Sezon başında 1 yıllığına kiralanan Yunus Akgün, özellikle Vincenzo Montella'nın göreve gelmesinin ardından performansını gözle görülür bir şekilde artırdı.

YERİNE ALINAN MORUTAN'I SOLLADI

Altyapı eğitimini Galatasaray'da alan Yunus Akgün, Olimpiu Morutan'ın transfer edilmesiyle forma giyebileceği bir takıma kiralanmıştı. İstatistikleriyle Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Morutan'ın önüne geçen Yunus Akgün, Fatih Terim'i adeta pişman etti.

Süper Lig'de ilk 18 hafta itibariyle 15 maçta Adana Demirspor forması giyen genç futbolcu, 5 kez gol sevinci yaşadı ve 3 kez de asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 1 golü bulunan Yunus Akgün, orada da 3 asistle oynadı.

BU SÜREÇTE MORUTAN NE YAPTI?

Öte yandan Galatasaray'ın Yunus Akgün yerine tercih ettiği Olimpiu Morutan ise Yunus Akgün'ün gerisinde kaldı. 14 maçta Galatasaray forması giyen Rumen futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı 1 asistle oynadı.

DUYGUSAL AÇIKLAMA: DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor'a gelen ve kritik maçta golleriyle takımına galibiyeti getiren Yunus, kendisi için duygusal bir maç olduğunu kaydetti.

Galatasaray'a attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Yunus Akgün, mücadele sonrası yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşarken "Benim için duygusal anlamda önemli bir maçtı. Galatasaray'da büyüdüm. Galatasaray'da yetiştim. Bize Galatasaray'da nerede olursan ol, en iyisini yapmayı öğrettiler. Burada kiralığım, Galatasaray’a geri döneceğim. Burada kendimi ne kadar geliştirirsem, Galatasaray’a da o kadar güçlü döneceğim." diye konuştu.

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UĞUR MELEKE: BİR YUNUS AKGÜN HİKAYESİ

Galatasaray’da beklediği şansı bulamadı şimdi Adana’da Süper Lig’in tozunu atıyor.

Yunus Akgün şu anda 21 yaşında. Daha 18’inde Galatasaray’da kendini gösteriyor, Şampiyonlar Ligi’nde Porto, Avrupa Ligi’nde Benfica maçlarında dakika alıyor. Terim ona daha çok Türkiye Kupası’nda şans veriyor, o sezon kupada tam 6 gol katkısı yapıyor. Ancak Yunus nedense 2018-19’da bulduğu şansları bir sonraki sezon bulamıyor. Ağırlıklı olarak U19 takımında geçiriyor sezonu. Haliyle o kategorinin tozunu atıyor, U19 Şampiyonlar Ligi’nde de Real Madrid deplasmanında 1 gol-1 asist yapıyor o yıl.



LiGiN TOZUNU ATMAKLA MEŞGUL

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Geçtiğimiz sezon Adana’ya kiralanıyor, 7 gol-3 asistle oynuyor, takımının terfisinde büyük rol oynuyor. Ancak bu performansların hiçbiri onun Galatasaray’a dönüşüne yetmiyor. Bu yaz bir kez daha kiralanıyor Adana’ya. Sonrasını biliyorsunuz, Süper Lig’in tozunu atmakla meşgul şu sıralar. Aynen kendisi gibi sağ açıkta oynayan ve Romanya’dan 3,5 milyona transfer edilen morutan’ın kaptırdığı topla dün maçın gol perdesini açtı. 5 dakika sonra da süper bir şutla çekti fişi.

MURAT SANCAK: BONSERVİSİNİ İSTEDİK AMA GALATASARAY VERMEDİ

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kasım ayında Spor Arena'ya verdiği röportajda Yunus Akgün'ün transfer sürecini anlatmıştı.

"Yunus Akgün beni baba gibi sever, ben de onu oğlum gibi severim. Ondan daha iyi oyuncular alacak gücümüz vardı ama kendisi de gelmek istiyordu, biz de almak istiyorduk. Süreç biraz uzadı. Böyle istediğimiz Fatih Terim hemen versin ya. Bazen Galatasaray'dan oyuncu istiyoruz, almakta çok zorlanıyoruz. Biz bonservisini istedik ancak Galatasaray vermek istemedi. Zamanı gelince bakacağız. 300 bin Euro kiralama parası verdik, az para vermedik yani. İlk sene bedava aldık, ikinci sene baktılar Adana Demirspor biraz paralandı, 300 bin Euro istediler ve biz de verdik. "

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Murat Sancak, Galatasaray maçı sonrasında A Spor'a verdiği demeçte ise, "Galatasaraylılar Yunus'a kızmasın hatta sevinsinler. Galatasaraylıların yerinde olsam tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

SELÇUK İNAN YUNUS AKGÜN'ÜN NEDEN KİRALANDIĞINI ANLATTI

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Adana Demirspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Yunus Akgün'ün neden kiralık olarak gönderildiğini açıkladı.

"Bu, onu biraz daha özel kılıyor. Kendi gelişimi için geçen sene de onu kiralık gönderdik. Bu sene de böyle bir karar aldık. Kendisi de çok gitmek istedi. Çünkü buna ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bugün performansı gerçekten önemliydi, çok iyi işler yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. Gelecekteki planlarımız da tabii ki var. Zaten onu o yüzden gönderdik. Şu anda da başarılı bir grafik çiziyor."