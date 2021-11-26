Son Dakika: Yunanlar bile Vitor Pereira'ya şaşırdı! Hamlelerine anlam veremediler... "Bu bizim bildiğimiz Pereira değil..."

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Grupta son hafta maçları öncesi ilk 2 sırada yer alma şansını kaybeden sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

12 YIL SONRA BİR İLK

Yunanistan’daki maçta 90. dakikada yıkılan Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra ilk defa bir takıma Avrupa gruplarında hem içeride hem dışarıda kaybetti. Sarı lacivertliler son olarak 2008-2009’da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde Portekiz ekibi Porto’ya iki maçta da boyun eğmişti.

Olympiakos’a 3-0 ve 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 12 yıl önce Porto’ya 2-1 ve 3-1’lik skorlarla yenilmişti.

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Fenerbahçe’nin kesinlikle yırtıcı bir santrfora ihtiyacı var. Düşük tempoda seyreden karşılaşmada golü hangi taraf bulursa kazanacaktı.

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Olympiakos, sahaya çıkarken 1 puan öndeydi ve ilk maçı İstanbul’da kazanmış olmanın verdiği avantajı kullanarak emniyetli bir futbolu sergiledi.

Maça 4’lü savunma kurgusuyla başlayan temsilcimiz İrfan Can Kahveci’nin direkten dönen topuyla rakip kalede tehlike yaratsa da riskten uzak bir anlayışla Olympiakos’un üzerine fazla gitmedi.

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Zaman zaman iki taraf arasında değişen oyun kontrolü kale önleri aksiyonu getirmezken ikinci yarıda kazanmaya ihtiyacı olan Fenerbahçe’den daha ofansif bir oyun bekledik. Ancak Perreira, hücumda hiç üretken olmayan takımından memnundu ve yaptığı değişiklikler de gidişatı değiştirmedi.

Son bölümde beklerini de hücuma çıkartmaya başlayan Olympiakos tempoyu biraz yükseltti ve artan baskıyla bitime kısa bir süre kala golü bularak gruptan çıkmayı garantileyen galibiyeti elde etti.

PEREiRA’YA 2 ÖNEMLi SORU...

1- Dün gece Vitor Perreira, Pire’de özellikle son yarım saatlik bölümde neden 3 puana ihtiyaç varken skoru tutmaya çalıştı?

2- Neden gol için takımını rakip kaleyi zorlayacak bir anlayışa itmedi? Bu soruların cevabını vermek güç. Çünkü özellikle ikinci devrede Olympiakos kalesine hiç gitmedik ve bu dengeli grupta şansımız hiç de az değildi. Neticede UEFA Avrupa ligi defteri kapandı ve önümüzde bir Konferans Ligi var. Kayıp çok da büyük değil. Ancak şunun da altını çizmek şart: Fenerbahçe savunmada sağlam dursa da yırtıcı bir santrfora kesinlikle ihtiyacı var.

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YORGO THANAPLAKIS: BİLDİĞİMİZ PEREIRA BU DEĞİL

Fenerbahçe’nin Olympiakos ile oynadığı maçı Yunanistan’da yayınlayan Sport2 kanalının deneyimli spiker-yorumcusu Yorgo Thanaplakis, mücadeleyi anlatırken zaman zaman ilginç ifadeler kullandı:

Dakika 1: Fenerbahçe rövanşı amaya kararlı geldi.

Dakika 18: İrfan Can, Olympiakos’u uykuda yakaladı. Direk...

Dakika 25: Pereira çok sakin. Bildiğimiz ve yerinde duramayan eski Pereira değil.

Dakika 32: Ufaklık Berke, kaleye gitmekte olan topu son anda çeldi.

Dakika 45: İlk yarı bitti, iki takımın 2’şer gol pozisyonu vardı.

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Dakika 60: Olympiakos bastırıyor. Pereira düşünceli.

Dakika 80: Pereira savunmayı 5’ledi. Beraberliğe razı. Umudu herhalde, son maçta Fenerbahçe’nin Frankfurt’u yenmesi ve Olympiakos’un yenilmesi.

Dakika 89: İkinci yarı oyunun hakimi Olympiakos, golü buldu.

Dakika 90: Olympiakos gruptan birinci bile çıkabilir.

VITOR PEREIRA NE DEDİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 1-0 kaybeden ve yoluna Konferas Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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"Böyle bir maçı anlatmak tabii ki zor. Son dakikada kendi hatamızdan dolayı yediğimiz golle kaybetmek gerçekten üzücü. Bizden daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Bu sonucu kabul etmek benim için zor. Orada topu kontrol edebilecek 3 oyuncumuz vardı. Bu tarz turnuvalarda bir hata yaparsanız rakibiniz golü atıyor. Şimdi yapmamız gereken dinlenmek ve bir sonraki Göztepe maçına hazırlanmak. Maç boyunca rakibimizle eşit seviyede mücadele ettik. Onlar evlerinde oynadılar, bizim de gol atacak pozisyonlarımız vardı. Bence iyi oynadık. Son lig maçı bizim için zordu, elimizde daha fazla çözümle gelebilseydik daha iyi olabilirdi. Böylesine bir skor aldığınızda bunun üstesinden gelmek zor. Bir sonraki maçımıza bakmamız ve toparlanmamız gerekiyor, lig bizim ana kulvarımız. Bu maç için üzgünüz. Konferans Ligi'nde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mesut Özil, Valencia, Gustavo, Serdar Dursun, Crespo gibi oyuncular elimizde olsaydı daha farklı olabilirdi. Yediğimiz gol benim sorumluluğum. Her şey benim sorumluluğum. Bu şekilde. Bitti.