Son Dakika: Yunanistan'daki skandalın ardından 'Emri ben verdim' demişti! Komşu basını ne diyor? Galatasaray'dan gönderme...

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a gitmişti. Havaalanında uzun süre bekletilen ve Türkiye'de yapılan testlerin geçersiz sayılıp yeni test yapmaları istenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, duruma çok sinirlenmiş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan da sarı kırmızılı kafileye destek gelmişti. Galatasaray'da, başkan Burak Elmas ise bunun siyasi bir hareket olduğunu söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: İYİ NİYETTEN VE CENTİLMENLİKTEN UZAK MUAMELE



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik centilmenlik dışı tutuma tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" mesajını paylaştı.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.

"EMRİ BEN VERDİM"

Yunanistan’a gelen Galatasaray futbol takımının ülkeye girişi ile ilgili Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalyas açıklamalarda bulunurken Galatasaray kafilesini ülkeye sokmama kararını savunan Bakan Hardalyas, ”Yunanistan’da halk sağlığı konularında indirim yoktur ve yasaların uygulanması katıdır. Emri ben verdim. ” ifadelerini kullandı.

Hardalyas ayrıca, “Ülke vatandaşları için olduğu kadar ziyaretçiler için de İnsan haklarına tamamen saygı duyulmaktadır” yorumunu yaptı.

YUNANİSTAN'DA CEVAPSIZ SORULAR

CNN Türk yayınına katılan Yorgo Kırbaki, Hardalyas'ın açıklamalarını değerlendirirken olayın Yunan basınındaki yansımalarını aktardı.

Yapılan uygulamanın mantıklı bir açıklamasının olmadığına dikkat çeken Kırbaki, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki en ufak olayda suçu Türkiye'de arıyorlar. Dünkü olayda da durum böyle gelişti. Galatasaray kafilesinin kötü muameleye hiç değinmediler. Galatasaray PCR testleri tamamdı. Yunan makamlar neden birkaç kişiye değil de 85 kişilik Galatasaray kafilesine test yapmalarını şart koştu? Atina'da cevap bulamıyor veya cevap verilmek istenmiyor." ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAKLI GÜNAYDIN MESAJI

Yaşanan gelişmelerin ardından 2 saat havalimanında bekletilen ve dönüş kararı alan Galatasaray kafilesi, 23.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaparken sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından 'günaydın' mesajı Türk ve Galatasaray bayraklarıyla paylaşıldı.

İşte o paylaşım;