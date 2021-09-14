Son Dakika: Young Boys 2-1 Manchester United / Maç sonucu ve özeti

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İsviçre'de oynanan mücadelede gol perdesinin 13. dakikada Cristiano Ronaldo açtı ve Kırmızı Şeytanlar 1-0 öne geçti.

Müsabakada dakikalar 35'i gösterdiğinde Manchester Unitedlı Wan-Bissaka, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili gözüken ev sahibi Young Boys, 66. dakikada Ngamaleu'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Maç böyle bitecek derken 90+5. dakikada Lingard'ın büyük hatasını değlendiren Siebatcheu, İsviçre ekibine galibiyeti getirdi: 2-1.

Öte yandan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekora imza attı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 177. maçına çıkan Ronaldo, turnuvanın en fazla forma giyen ismi İspanyol Iker Casillas'ın rekorunu egale etti.

Turnuvada 36 farklı takıma gol atan Portekizli yıldız, bu alanda Arjantinli Lionel Messi'yi de yakaladı.

"Devler Ligi"nde üst üste 17 sezondur fileleri havalandıran Ronaldo, Karim Benzema ve Messi ile paylaştığı 16 sezonluk rekoru geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer futbolcusu Ronaldo, gol sayısını da 135'e çıkardı.

Young Boys'un 11'i: Von Ballmoos, Hefti, Camara, Lauper, Garcia, Fassnacht, Sierro, Martins Pereira, Aebischer, Ngamaleu, Elia.

Manchester United'ın 11'i: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, Van de Beek, Sancho, Fernandes, Pogba, Ronaldo.