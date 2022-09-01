Son Dakika: Yok böyle transfer çalımı! Bir gecede her şey tersine döndü... Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Mauro Icardi ve Maxi Gomez...

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Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala Süper Lig devlerinin forvet arayışları sürüyor. Fenerbahçe'nin bir süredir ısrarla kadrosuna katmak istediği Maxi Gomez ve Galatasaray'ın uzun süredir masada olduğu Mauro Icardi transferlerinde gece yarısı son dakika gelişmeleri yaşandı.

Galatasaray'ın uzun zamandır kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Mauro Icardi için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ileri sürüldü. Galatasaray'ın bir süredir transfer listesinde yer alan Mauro Icardi için artık seçim zamanı.

TERCİHİNİ BELLİ ETMİŞTİ

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun maaşının bir kısmını ödeyerek transferi noktalamak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyordu. Öte yandan Mauro Icardi'nin, eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın Galatasaray ile gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından sarı kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığını ilettiği belirtilmişti.

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Sarı kırmızlı ekip, Arjantinli futbolcunun aynı zamanda menajeri olan eşi Wanda Nara ile İstanbul'da iki kez görüşmüş ve bu görüşmelerin ardından ilk teklif revize edilmişti. Galatasaray yönetimi, ilk olarak bedelsiz kiralama ve 8.2 milyon Euro'luk maaşının 2.5 milyon Euro'sunu karşılama teklifinde bulunmuştu. Ancak son teklifte bedelsiz kiralama maddesi değişmezken maaş ödemesi 3 milyon Euro'ya yükseltilmişti.

FENERBAHÇE'DEN ICARDI HAMLESİ

Bu gelişmelerin ardından Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, sürpriz hareketi duyurdu. Haberde; PSG ve Galatasaray, Mauro Icardi için pazarlıklarını sürdürürken Fenerbahçe, bu son saatlerde transfer görüşmelerini başlattı" ifadeleri yer aldı.

BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ, ICARDI SICAK BAKIYOR

Bu transfer için Fenerbahçe ve Paris Saint-Germain kulüplerinin başkanlar seviyesinde bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer için orta yolun bulunmaya çalışıldığı vurgulandı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin de Fenerbahçe ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi.

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GALATASARAY'A İMZASI AN MESELESİ

Fransız gazetesi L'Equipe, Fenerbahçe iddiasıyla birlikte uzun süredir görüşme halinde olan Galatasaray - Mauro Icardi cephelerinde olumlu gelişmeler yaşandığını da öne sürdü. Habere göre; Icardi'nin Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği ifade edilirken tarafların prensip anlaşmasına vardıkları aktarıldı.

Transferde iki kulübün son sözleşme detaylarını görüştüğü belirtilirken Arjantinli yıldızın maaş ödemesinin nasıl bölüştürüleceği konusunda müzakerelerin sürdüğü belirtildi. Galatasaray'ın Icardi'nin aldığı yıllık 8 milyon euronun yüzde 40'ını ödemek istediğini PSG'ye ilettiği kaydedilirken bu teklif üzerinden pazarlıkların sürdüğü bilgisi daha önce ortaya çıkmıştı.

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TRABZONSPOR DA ICARDI'NIN ŞARTLARINI SORDU

Andreas Cornelius ile yollarını ayıran Trabzonspor, Mauro Icardi'yi gündemine aldı. Fransızların dünyaca ünlü Spor gazetesi L'Équipe, Galatasaray'ın yakın temasta olduğu Arjantinli golcü için Trabzonspor'un da nabız yokladığını yazdı.

Habere göre; bordo mavili ekip, 29 yaşındaki futbolcunun durumunu sormak için PSG ile temas kurdu. Mauro Icardi transferi için başkent temsilcisinin şartlarını soran Trabzonspor, deneyimli oyuncudan kötü haber aldı. Arjantinli futbolcunun, Trabzonspor'a sıcak bakmadığı belirtildi.

KRİTİK GÜN BUGÜN

Eğer Avrupa’da transfer tahtasının kapanacağı yarın İtalya ya da İngiltere’den PSG’nin onaylayacağı teklif almazsa Wanda Nara’nın da onayıyla Icardi'nin Türkiye macerasına başlayacağı yönünde haberler çıkmıştı.

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MAXI GOMEZ İÇİN TRABZONSPOR DEVREDE

Andreas Cornelius'un ayrılığı sonrası forvet arayışlarına başlayan Trabzonspor, sürpriz bir hamle yaptı ve rotasını Fenerbahçe'nin gündemini uzun süre meşgul eden Maxi Gomez çevirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayını alan bordo-mavili yönetim, 26 yaşındaki Uruguaylı golcü için hemen girişimlere başladı. Kulübü ve oyuncuyla yapılan görüşmeler beklendiğinden daha olumlu ilerlerken Fırtına, Gomez transferinde kısa sürede mutlu sona ulaştı.

SATIŞTAN PAY VERECEK

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'un, tecrübeli futbolcu için İspanyol kulübü Valencia'ya, 4 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonaki satıştan pay ödeyeceği belirtildi. Mukavelede bonusların da olduğu vurgulandı. Maxi Gomez'le de 3 yıllık anlaşma yapıldı. Yıldız oyuncu özel uçakla bugün Trabzon'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. 4 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 109 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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ÖZEL JET HAZIR

Trabzonspor bugün Maxi Gomez ve Temsilcisi Stefano Castagna’yı almak için Valencia’ya özel jet yollayacak.

TARAFTARA VEDA KISMET TRABZON'A!

Maxi Gomez, Valencia'nın pazartesi günü evinde oynadığı son maçında statta ailesiyle veda fotoğrafları çektirirken Fenerbahçe yerine Trabzon'un yolunu tuttu. İspanya'da Celta Vigo ile Valencia formaları giyen yıldız futbolcu, La Liga serüveninde 167 maçta forma giyerken 52 gol atıp, 21 asist üretti. Uruguay Milli Takımı'nda da görev alan tecrübeli oyuncu burada 4 gol kaydetti.

DOVBYK İDDİASI

Trabzonspor Umut Bozok dışında bir forvet daha arıyor... Bordo Mavililer ayrıca Ukrayna ekibi Dnipro-1’de oynayan Artem Dovbyk için görüşmelere başladı. Dripro 25 yaşındaki forvet için 6 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli istedi. Karadeniz ekibi ayrıca Hertha Berlin’in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek için de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

UMUT BOZOK TRABZON'DA

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken bordo-mavililerden flaş bir hamle daha geldi. Trabzonspor, Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağladı.

Fransız ekibi Lorient'den transfer edilen başarılı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere Trabzon'a geldi. Bozok açıklamasında, "Benim için çok özel bir gün. Kulübe çok teşekkür etmek istiyorum. Hedefim öncelikle şampiyonluk. İnşallah 15-20 gol atarım. İlk maçımızı bekliyorum, çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 38 resmi maçta attığı 20 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Umut ayrıca, 7 de asist yaparak toplam 27 gole direkt katkı sağlamıştı.

BAKAMBU GELİYOR MU?

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Cedrid Bakambu için Marsilya'ya resmi teklifte bulundu. Sabah Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre; 31 yaşındaki oyuncuyla görüşen bordo-mavili yöneticiler, futbolcuyu ikna ederken Fransız kulübünün de gün içerisinde onay vermesi halinde transfer kesinlik kazanacak.

2014-15 sezonu yaz transfer döneminde FC Sochaux'dan 1.8 milyon Euro'ya Bursaspor'a transfer olan Cedric Bakambu 1 sezon yeşil-beyazlı formayı giymiş ve sonrasında 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal gitmişti.

2018'de 40 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Çin takımı BJ Guoan'ın yolunu tutan 31 yaşındaki Kongo asıllı Fransız yıldız geçen sezon devre arasında Marsilya'ya geldi. Bakambu bu sezon sonradan oyuna dahil olduğu 3 maçta 1 asistlik katkı sağlarken, geçtiğimiz sezon ise 21 maçta 4 gol, 1 asist kaydetmişti.

MARTIAL İÇİN TEKLİF YAPILDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransız golcü Anthony Martial'i gündemine aldı. TRT Spor'da yer alan habere göre, bordo mavililer, Anthony Martial için Manchester United'a teklif yaptı. Manchester United ile Trabzonspor arasında sürdürülecek görüşmelerin ardından transferin netleşeceği kaydedildi.

2015 yılında Monaco'dan Manchester United'a 60 milyon Euro'ya transfer olan Anthony Martial, İngiliz devinde 270 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 79 gol kaydeden Martial, 51 de asist yaptı. Geçen sezonun ocak ayında İspanyol ekibi Sevilla'ya kiralanan yıldız golcü, çıktığı 12 maçta 1 gol 1 asist üretmişti.