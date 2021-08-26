Son Dakika: Yine Avrupa maçı yine genç bir yıldız! Golden sonra Pereira'ya koştu...

Sarı lacivertli takımın başında ikinci dönemini yaşayan Pereira, son haftalarda genç futbolculara forma verirken bu şansı son bulan isim Fatih Şanlıtürk oldu.

PEREIRA'NIN GENÇ AŞISI DEVAM EDİYOR

Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'e kritik maçlarda görev vererek genç oyunculara güvendiğini belirten Portekizli teknik adam, bu kararının meyvelerini almaya devam ediyor.

MUHAMMED'LE BAŞLADI

Helsinki'yle Kadıköy'de oynanan maç, 0-0 devam ederken 62. dakikada dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'i kenara alıp Muhammed'i oyuna süren Pereira, genç oyuncunun galibiyet golünü atmasıyla büyük mutluluk yaşamıştı.

Yine aynı maçta 16 yaşındaki Arda Güler'i de oyuna dahil eden Pereira, Antalyaspor karşılaşmasında ise Muhammed'i 11'de başlatıp Özil'i yedek soyundurarak büyük sürprize imza atmıştı.

SAHNE ALAN SON İSİM FATİH

Antalyaspor karşısında Zajc'ın golünde asisti yapan isim 16 yaşındaki Arda Güler olurken takımda genç oyunculara süre vereceğinin mesajlarını veren Pereira, bu kez başka bir genç yıldız adayı Fatih Şanlıtürk'e görev verdi.

Finlandiya'da oynanan maçın ikinci devresinde oyuna dahil olan 18 yaşındaki Fatih Şanlıtürk, 88. dakikada güzel bir gol atarak kendisine forma şansı veren Pereira'ya koştu.

Sezon başından bu yana kritik maçlarda gençlere forma şansı veren Pereira, Fatih'in golü sonrası büyük sevinç yaşarken karşılaşma sonrası iyi bir altyapılarının olduğunu vurguladı.

PEREIRA: ALTYAPIMIZI TEBRİK ETMEK İSTİYORUM

Genç oyuncularının kaliteli ve güçlü olduğunu belirten Pereira, "Altyapımıza değinmek istiyorum. Arda 16, Muhammed 20, Fatih 18 yaşında. 21 yaşında Ferdi ve 23 yaşında Altay var. Genç oyuncularımız güçlü ve kaliteli. O yüzden altyapımızı tebrik etmek istiyorum." sözleriyle altyapıdan yetişen futbolculara şans vermeye devam edeceğinin sinyallerini verdi.

FATİH ŞANLITÜRK KİMDİR?

Fenerbahçe takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Fatih Yiğit Şanlıtürk 2003 doğumlu genç biri olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takımda orta sahasının geleceği olarak görülen 18 yaşındaki futbolcu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, Fenerbahçe'nin gelecek vaadeden oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün kariyeri...

1 Ocak 2003 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Futbola, Bakırköy Aslanspor alt yapısında başladı. 23 Kasım 2020'de Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı.

11 Ocak 2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı oynanan maçın 86. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna girerek Fenarbahçe forması ile ilk resmi maçına çıktı.