Son Dakika: Yılın transferi bu akşam netleşebilir! Real Madrid cephesinde ters köşe Kylian Mbappe gelişmesi... Başkan Florentino Perez...

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Real Madrid Başkanı Florentino Perez, sezon sonunda Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'nin başkent ekibine transfer olacağı yönündeki iddiaları başka bir boyuta taşıdı.

La Liga'da Real Betis ile oynanan ligin son maçının ardından soyunma odasına indiği iddia edilen edilen Başkan Florentino Perez'in, soyunma odasında oyunculara yaptığı konuşmada Kylian Mbappe'nin takıma katılmayacağını söylediği belirtildi.

İspanyol yorumcu Guillem Balague'nin iddiasına göre; Carlo Ancelotti ve oyuncularla soyunma odasında bir süre sohbet eden Başkan Florentino Perez, Fransız dünya yıldızının transfer hedefleri arasında yer almadığını bizzat iletti.

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I have just been told that Florentino Pérez has told the players tonight in the changing room that Mbappé is NOT coming



Let's wait to hear what Mbappe has to say before we confirm anything — Guillem Balague (@GuillemBalague) May 20, 2022

HAZİRAN'DA SERBEST KALACAK

PSG, Kylian Mbappe'ye umutsuzca sözleşme yeniletmeye çalışırken oyuncunun kontratı önümüzdeki hafta sona erecek.

REAL MADRID İLE ANLAŞMA TAMAM İDDİASI

Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile imzalayacağı sözleşmesinin şartlarını kabul ettiği öne sürülmüştü. Başkent temsilcisinin, yaklaşık dört aylık görüşmelerin ardından Fransız golcü ile anlaşmaya vardığı ve geriye sadece küçük ayrıntılar kaldığı kaydedilmişti.

BU AKŞAM VEDA EDECEK Mİ?

İspanyol devinin, Fransız oyuncunun 21 Mayıs akşamı Metz'e karşı oynanacak maçta PSG'ye veda etmesini beklediği bildirilmişti. İddialara göre; yılın transferi, Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinden sonra açıklanacaktı. Başkent temsilcisi, 28 Mayıs'ta Stade de France'ta Liverpool ile finalde karşılaşacak ve saha dışı herhangi bir anlaşmanın Carlo Ancelotti'nin hazırlıklarını etkilemesi istenmiyor.

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ANNESİ KONUŞTU: GÖRÜŞMELER ÇOKTAN BİTTİ

Kylian Mbappe'nin annesi Fayza Al-Amari, oğlunun iki dev kulüp arasında bir seçim yapacağını söyledi ve iki teklifin de eşit olduğunu belirtti. Fayza Al-Amari, "Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erdikten sonra Mbappe yeni kontrat görüşmeleri yapmayacak. Görüşmeler bitti. Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile anlaşmalarımız var ve görüşmeler çoktan bitti, şimdi Kylian Mbappe'nin bir seçim yapması gerekiyor. Real Madrid ve PSG'den gelen iki teklif de eşit, aralarında büyük bir fark yok ama Mbappe'nin istediğini seçmesini bekliyoruz." demişti.

YENİ YATIRIM TRANSFER PARASINI ÇIKARDI

İspanyol ekibi, Kylian Mbappe transferini her an açıklamaya hazırlanırken saha dışında yaptığı çalışmalarla, yıldız oyuncunun parasını şimdiden çıkarmayı hedefliyor. Madrid, 20 yıllık bir anlaşmayla büyük bir dış yatırımı onayladı. Real Madrid, yatırım şirketi Sixth Street ve spor takımı Legends ile imzaladığı 360 ​​milyon Euro değerindeki anlaşmayla kasasını doldurdu.

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KYLIAN MBAPPE TARİH VERMİŞTİ

Yeni sezonda oynayacağı takımın büyük oranda netleştiğini söyleyen Kylian Mbappe, "Bence artık daha fazla sorumluluk alma zamanım geldi. Belki Paris'te kalarak mutlu olurum ama belki başka bir yerde, yeni bir projeyle de mutlu olabilirim. Üç kez üst üste Ligue 1'de yılın oyuncusu seçilmek büyük bir onur. Yeni sezonda oynayacağım takıma ilişkin kararımı çok kısa bir süre içerisinde açıklayacağım. Kararımı büyük oranda verdim." demişti.

Kylian Mbappe bu açıklamanın ardından Fransız televizyonlarına verdiği demeçte, kararını 28 Mayıs'tan önce duyuracağını söyledi. Yıldız futbolcu, "Geleceğimle ilgili kararı 28 Mayıs'tan önce açıklayacağım." dedi.

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ÇOCUKLUK HAYALİ BİR SENE ERTELENDİ

Santiago Bernabeu'da oynamak çocukluk hayali olan Kylian Mbappe için Real Madrid geçen yaz da transfer girişimlerinde bulunmuş ancak PSG'den onay çıkmamıştı.

YILDA NE KADAR KAZANACAK

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Dimarzio'ya göre; Real Madrid, PSG ile sözleşmesi sona eren Mbappe ile anlaşmaya vardı. Fransız yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Real Madrid, vergiler hariç Mbappe'ye yıllık 25 milyon Euro ödeyecek. Los Galacticos, imza parası olarak da Fransız yıldıza 100 milyon Euro ödeyecek.

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JURGEN KLOPP'UN SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRMIŞTI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, Paris Saint Germain'den ayrılarak Real Madrid'e imza atmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransız yıldızla ilgilendiklerini belirten Alman teknik adam, çok istemelerine rağmen Transfer yarışına girmeyeceklerinin altını çizdi. Klopp, "Tabi ki Kylian Mbappe ile ilgileniyoruz. Kör değiliz ancak transfer savaşına girmeyeceğiz ve dolayısıyla imza attırmayacağız." dedi.

"KÖR DEĞİLİZ, İLGİLENİYORUZ ANCAK TRANSFER YOK"