Son Dakika: Yılın transferi bitiyor! Manchester City, Borussia Dortmund'a bildirdi... İşte Erling Haaland'ın imza atacağı tarih, maaşı ve maliyeti...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın transferini resmiyete kavuşturmak için harekete geçti ve Alman temsilcisiyle ilk teması kurdu.

Sky Sports'un haberine göre; Borussia Dortmund yönetimi ile görüşen Erling Haaland, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini iletti. Bu görüşmenin ardından Alman ekibine ulaşan Manchester City kurmayları, transferi sonlandırmaya hazır olduklarını bildirdi.

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75 MİLYONLUK SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

Söz konusu haberde, Manchester City CEO'su Ferran Soriano'nun, Borussia Dortmund teknik direktörü Hans-Joachim Watzke'yi arayarak Erling Haaland'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini kullanacaklarını söylediği belirtildi.

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Manchester City, sözleşmede yer alan özel bir madde sebebiyle 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini taksitle ödeyemeyecek. Ödemenin tamamı tek seferde yapılacak. İmzaların önümüzdeki hafta atılması ve resmi açıklamaların aynı hafta içinde yapılması bekleniyor.

Norveçli golcünün Borussia Dortmund ile devam eden mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyordu.

ERLING HAALAND NE KADAR KAZANACAK?

Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Erling Haaland'ın yeni takımında yıllık 27 milyon Sterlin kazanacağı tahmin ediliyor. Bahsi geçen rakamın resmiyet kazanması durumunda 21 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'in en fazla kazanan futbolcusu olacak.

PREMIER LİG'İN EN FAZLA KAZANAN 5 FUTBOLCUSU (YILLIK)

CRISTIANO RONALDO: 26.4 MİLYON £

KEVIN DE BRUYNE: 20.8 MİLYON £

DAVID DE GEA: 19.5 MİLYON £

JADON SANCHO: 18.2 MİLYON £

RAPHAEL VARANE: 17.68 MİLYON £





REAL MADRID MASADAN KALKTI

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca, Erling Haaland ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı. Oyuncuyu yakın takipte olan La Liga devinin, Norveçli golcünün sakatlık sorunlarından ötürü bu transferi rafa kaldırdığını öne sürmüştü. Uzun süre oyuncuyla ilgilenen ve menajerlik şirketiyle temas kuran Real Madrid'in bu kararı sonrası oyuncunun İngiltere'ye transfer olma ihtimali yükselmişti.

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BAYERN MÜNİH'E PAHALI GELDİ

Bayern Münih Başkanı Oliver Kahn ise Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılması durumunda Erling Haaland'ı transfer edecekleri yönündeki söylentilere ilişkin verdiği demeçte bahsi geçen rakamların hayal güçlerinin ötesinde olduğunu söylemişti.

Haaland için söylenen rakamlar sık sık konuşulan bir durum. Bunlar bizim için hayal ettiğimizden çok uzak olan durumlar. Tabii ki Haaland, mükemmel bir hücumcu ve gelecek için çok ilginç bir oyuncu. Ama konuşulan rakamlar bizim hayal gücümüzün ötesinde. Oliver Kahn

GALATASARAY'IN KAPISINDAN NASIL DÖNDÜ?

Erling Haaland, Galatasaray'a transfer olabilirdi ancak ekonomik şartlar bu transferin gerçekleşmesine izin vermedi. Genç golcü Molde’de oynadığı dönemde transfer girişiminde bulunan Galatasaray, kulübün istediği 3 milyon Euro'yu taksitle ödeme konusunda ısrarcı oldu. Ancak Molde parayı peşin isteyince bu transfer gerçekleşmedi. Norveç kulübü daha sonra oyuncuyu 5 milyon euro'ya Salzburg'a sattı.

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FATİH TERİM'DEN HAALAND SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erling Haaland ile daha önce ilgilendiklerini açıklarken Norveçli golcü ile ilgili yaşanan süreci şu sözlerle anlatmıştı.

Haaland, Linnes ile aynı şehirden olduğu için iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Anlaşma noktasına geldik. Maalesef Norveç’ten hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem 8-9 milyon versek neler olabilirdi Türkiye’de, siz tahmin edin. Şimdi değeri 150 milyon Euro. Fatih Terim

NECATİ ATEŞ: UÇUYOR BU ÇOCUK

Bir dönem sarı kırmızılıların scout ekibinde bulunan Mustafa Demirtaş, 2018 yılında Galatasaray'ın 20 yaşındaki Norveçli futbolcuyu izlemeye aldığını dile getirmişti.

Erling Haaland'ı 2018'de takibe aldık ve Terim'e raporladık. Hoca çok beğendi, hemen Davala ve Necati Ateş'i canlı izlemeye gönderdi. Ateş, 10. dakikada hocayı aramış ve uçuyor bu çocuk demiş. Taksit şeklinde bir teklif yapıldı ve olmadı. Mustafa Demirtaş

BABASI DA MANCHESTER CITY'DE OYNAMIŞTI

Erlin Haaland'ın kendisi gibi futbolcu olan babası Alf Inge Haaland, 2000 yılında Leeds United'dan Manchester City'e Transfer olmuştu. Manchester United maçında Roy Kean'in yaptığı faul sonrası yaşadığı sakatlık sebebiyle kariyerine ara vermiş ancak daha sonra eski günlerine geri dönememişti.

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Roy Keane yaptığı faul yüzünden 5 bin sterlin para cezasına çarptırıldı ve üç maç sahalardan men edildi. Bununla birlikte otobiyografisinde bunun bir intikam eylemi olduğunu itiraf ettikten sonra Futbol Federasyonu (FA) tarafından 150 bin sterlin daha para cezasına çarptırıldı ve 5 maç daha sahalardan men cezası aldı. Ancak o zaman bile, yaptığı şey için pişmanlık duymadığını söyledi.

BABASININ KARİYERİNİ ROY KEANE Mİ BİTİRDİ?

Roy Keane'in bu hareketinin ardından sakatlanan Erling Haaland'ın babasının kariyerinin sonunun geldiği söyleniyor. Ancak Alf-Inge söz konusu maçta 90 dakika forma giymişti. O yaz ameliyat olmuş fakat Keane'in darbe vurduğu sağ dizinden değil, sol dizinden...

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Alf-Inge, 2014'te BBC Radio 5 Live'da, "Beni tekmelediği için onu suçlamıyorum. Endişelendiğim şey, ilk kitabında bunu intikam almak için yaptığını söylemesiydi. Bunun futbolun bir parçası olduğunu düşünmüyorum. Onu asla kariyerimi bitirmekle suçlamadım. Ama bu benim İngiltere'deki son 90 dakikamdı, belki de o faulün bunda bir etkisi vardı." demişti.