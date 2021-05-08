Son Dakika: Yeteneklerine ihanet etti, şimdi elden çıkarmak istiyorlar! Emre Mor'un yeni adresi - Transfer Haberleri

Türk futboluna büyük umutlarla kazandırıldıktan sonra deyim yerindeyse yeteneklerine ihanet eden ve kariyeri düşüşe geçen Emre Mor'u Celta Vigo elden çıkarmanın peşinde.

İspanyol basını, Celta Vigo sakatlıklarla boğuşup disiplinsiz tavırları nedeniyle kadroya girmekte dahi zorlanan Emre Mor'u Levante'ye kiralamak istediğini yazdı.



Celta Vigo tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan ancak bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Emre Mor ocak ayından beri resmi maçta forma giyememişti. Emre Mor'un bu sebeple son şansının Levante olduğu iddia ediliyor.

Bu sezon sadece 11 resmi maçta oynayan Emre Mor, sadece kupada Llanera'ya karşı 1 gol 1 asist üretmişti.

13 MİLYONA GİTTİ, ŞİMDİ DEĞERİ 1 MİLYON EURO

Yıllık 2 milyon euro kazancı olan Emre Mor, Celta Viga'ya transfer olduktan sonra önce Galatasaray, sonra da Olympiakos'a kiralanmıştı. Buralarda da beklentileri hiç bir zaman yakalayamayan Emre Mor için yeni bir kiralama son çıkış yolu olarak görülüyor.

Celta Vigo ile sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Emre Mor, Celta Vigo'ya 2017 yılında Borussia Dortmund'dan 13 milyon euroya transfer edilmişti.

Emre Mor'un güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...