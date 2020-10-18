Son Dakika | Yerel basından Trabzonspor’a sert eleştiriler! "Ucuz adamlarını da al ülkene git..."
Trabzon’da yerel gazeteler Trabzonspor’un Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından teknik direktör Eddie Newton ve futbolcuları sert bir dille eleştirdi.
Süper Lig'in 5’inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, Trabzonspor’un mağlubiyetinin ardından teknik direktör Eddie Newton ve futbolcuları eleştirdi.
Karadeniz Gazetesi, “Ucuz adamlarını da al ülkene git; Go home Newton (Evine dön)”, Taka Gazetesi, “Bordo mavililer tel tel döküldü; Fırtına tat vermiyor”, Günebakış Gazetesi “Bordo mavililer ligde gol atamayan Başakşehir’e mağlup oldu; Bu ne hal Trabzon”, Kuzey Ekspres Gazetesi “Trabzonsporlu futbolcular, ne mücadele ettiler ne pozisyona girdiler, sahada sadece gezdiler; Victor hugo; sefiller”, Sonnokta Gazetesi de, “Allah’ım sen bize dayanma gücü ver; Ölü dirilticisi“ başlıklarını kullandı.
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