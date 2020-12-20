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GeriFutbol Son Dakika | Yenilgi sonrası Mesut Özil'den flaş paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 20.12.2020 - 08:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Yenilgi sonrası Mesut Özil'den flaş paylaşım!

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Son Dakika | Yenilgi sonrası Mesut Özil'den flaş paylaşım!
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Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, takımının Everton'a yenildiği maç sonrası ses getirecek bir paylaşımda bulundu.

Premier Lig'de Arsenal, Goodison Park’ta Everton'a 2-1 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Ligde 14 puanla 15. sırada kalan Arsenal’ın galibiyet özlemi böylece 7 maça çıktı.

Maçın ardından Mikel Arteta tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil, yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi.

Tecrübeli futbolcu, yenilginin hemen ardından Twitter'da ağlayan surat ve kırık kalp emojileri paylaştı.

Mesut Özil'in bu paylaşımına Gaziantep FK yenilgisi sonrasında Fenerbahçe taraftarları da yorum yağmuruna tuttu.

Son Dakika | Yenilgi sonrası Mesut Özilden flaş paylaşım

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