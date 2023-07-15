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Son dakika: Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu oldu!

Güncelleme Tarihi:

#MHK#TFF#Futbol
Son dakika: Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 22:22

Lale Orta'nın yerine Merkez Hakem Kurulu'nun yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklamada, yeni MHK Başkanı'nın Ahmet İbanoğlu olduğu duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu 14 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; 1. Merkez Hakem Kurulu’na TFF Statüsü’nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına,

Başkan: Ahmet İbanoğlu

Üyeler:

Ünsal Çimen
Tolga Özkalfa
H. Ahmet Erdoğan
Erhan Sönmez
Seçim Demirel
Sefer Altuntaş
İbrahim Çınar
Ziya Çetin

2. Temsilciler Kurulu'na, TFF Statüsü’nün 44. Maddesi ile Temsilciler Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;

Başkan:

Gökhan Özsavaş

Üyeler:

Ahmet Hamdi Usta
Ertuğrul Arslan
Timuçin Başar
Burhan Cuci
Özlem Aradağ
Dr. Süleyman Hasan Basa

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3. Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

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#MHK#TFF#Futbol

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