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Son dakika: Yeni Malatyaspor'dan protesto! Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...

#Yeni Malatyaspor#Antalyaspor#Süper Lig
Son dakika: Yeni Malatyaspordan protesto Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, maçın başlangıç düdüğünden sonraki 20 saniyede hareketsiz kalarak maaşlarını alamamalarını protesto etti.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, maçın başlangıç düdüğünden sonra 20 saniye hareketsiz kalarak maaşlarını alamamalarını protesto etti.

Yeni Malatyaspor yedek kulübesi de kenarda kol kola girerek protestoya katıldı.

Maça başlayan Antalyasporlu futbolcular da 20 saniye boyunca aralarında pas yaparak rakip oyuncuların protestolarına destek verdi.

TARAFTAR ALKIŞLADI

Oyuncuların 20 saniyelik protestolarına tribünlerdeki taraftar da alkışlarla destek verdi.

SUMUDICA, OYUNCULARIN 5 AYDIR PARA ALAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Marius Sumudica, oyuncuların yaklaşık 5 aydır paralarını alamadıklarını söylemişti.

HAFTA İÇİ İDMANA ÇIKMADILAR

Paralarını alamayan Yeni Malatyasporlu futbolcuların Perşembe günü antrenmana çıkmayı reddettiği iddia edildi. Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesaplarından Perşembe günüyle ilgili bir antrenman paylaşımı veya bilgi aktarımı yapmadığı görülüyor.

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*Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır

Son dakika: Yeni Malatyaspordan protesto Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...

Son dakika: Yeni Malatyaspordan protesto Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...

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#Yeni Malatyaspor#Antalyaspor#Süper Lig

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