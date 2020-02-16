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Futbol
Haber Giriş: 16.02.2020 - 21:59,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray maçı için olay paylaşım!

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Son Dakika | Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray maçı için olay paylaşım!

Yeni Malatyaspor'un Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuk ekibin sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Son düdüğün çalmasıyla birlikte Yeni Malatyaspor, voleybol topu fotoğrafı paylaşarak "Futbol ile Voleybol arasındaki fark" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyasporlu futbolcular, maçın ilk yarısının son dakikalarında gelişen pozisyonda Jean Michael Seri'nin cezası içinde topa elle oynadığı gerekçesiyle uzun süre hakeme itirazlarda bulundu.

Son Dakika | Yeni Malatyaspordan Galatasaray maçı için olay paylaşım

Son Dakika | Yeni Malatyaspordan Galatasaray maçı için olay paylaşım

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