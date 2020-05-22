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Futbol
Haber Giriş: 22.05.2020 - 19:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | Yeni Malatyaspor'dan corona virüsü açıklaması: 'Pozitif vakaya rastlandı'

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Son Dakika | Yeni Malatyaspor'dan corona virüsü açıklaması: 'Pozitif vakaya rastlandı'
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kulüpte yapılan koronavirüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesislerin'de tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı

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