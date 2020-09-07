Son dakika transfer haberi | Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş yolunda

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 Milyon TL tutarında gelir elde etmiştir" denildi.

SERGEN YALÇIN 'İLGİLENİYORUZ' DEMİŞTİ

Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferinin resmen açıklanması bekleniyor. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın düzenlediği basın toplantısında Gökhan Töre ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gökhan Töre ile ilgileniyoruz. Kendisiyle konuştum. 28 yaşında, burada hizmetler vermiş. Yeni Malatyaspor ile kendi arasındaki sorunu çözerse kapımız açık."

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!