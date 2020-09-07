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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş yolunda
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Haber Giriş: 07.09.2020 - 18:33 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş yolunda

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Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'dan 4 milyon TL karşılığında bonservisini aldı. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 Milyon TL tutarında gelir elde etmiştir" denildi.

SERGEN YALÇIN 'İLGİLENİYORUZ' DEMİŞTİ
Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferinin resmen açıklanması bekleniyor. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın düzenlediği basın toplantısında Gökhan Töre ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gökhan Töre ile ilgileniyoruz. Kendisiyle konuştum. 28 yaşında, burada hizmetler vermiş. Yeni Malatyaspor ile kendi arasındaki sorunu çözerse kapımız açık."

Son dakika transfer haberi | Yeni Malatyaspordan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş yolunda

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