Son dakika: Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük tepkisi! Milli Takım...

Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor'da ilk golü Adem Büyük kaydetti. Yeni Malatyaspor, Twitter hesabından "Her maç üstün performansla gol atıp milli takıma çağırılmayan erkek kombini." mesajıyla Adem Büyük fotoğrafı paylaştı.

Yeni Malatyaspor formasıyla 100. maçına çıkan Adem Büyük, bu sezon 3 maçta 2 gol attı.

Geçen sezon 17 gol 3 asistle tamamlayan Adem Büyük, ligin en çok gol atan Türk futbolcusu olmuş ancak Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda yer almamıştı.