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Futbol
Haber Giriş: 03.09.2020 - 09:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Yeni Malatyaspor'dan Aboubakar hamlesi!

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Aboubakar’la görüştüklerini, Tetteh’e teklif yaptıklarını açıklayan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, camiasını büyük beklentiye soktu. Taraftarlar, başkandan bombayı bir an önce patlatmasını istiyor.

Transferde şu ana kadar Christian Cueva, Murat Akça, Jody Lukoki, Jetmir Topalli, Fernando Zuqui ve Karim Hafez’i kadrosuna katan Yeni Malatyaspor’da yönetimin teklif yaptığı Carlos Sierra, Benjamin Tetteh ve Vincent Aboubakar isimleri camiayı fazlasıyla heyecanlandırdı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in de doğruladığı isimlerle görüşmelerin sürdüğü, Tetteh ya da Aboubakar ikilisinden birinin alınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Bu arada Kolombiya basınında yer alan bir haberde ise Yeni Malatyaspor’un Kolombiya ekiplerinden CD America de Cali takımında forma giyen merkez orta saha oyuncusu Carlos Sierra’yı transfer etmek istediğine yer verildi. Malatya temsilcisinin birkaç güne kadar bu transferlerden sonuç çıkarmayı planladığı bildirildi. (Fanatik)

Son Dakika | Yeni Malatyaspordan Aboubakar hamlesi

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