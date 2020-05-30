Son dakika | Yeni Malatyaspor'da yeni corona virüs testlerinin hepsi negatif çıktı
Yeni Malatyaspor Kulübü, yapılan yeni corona virüs testlerinde bir gün önce pozitif çıkan tüm sonuçların negatif çıktığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "29 Mayıs Cuma günü pozitif vakalarımıza yönelik tekrar test, 30 Mayıs Cumartesi günü ise pozitif vakalar dahil tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Pozitif vakalarımızın 2 testi üst üste negatif olmak üzere tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.
22 Mayıs'ta testi pozitif sonuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda takımımız, gruplar halinde çalışmalarına tekrar başlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
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