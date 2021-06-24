Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Olcay Şahan ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcularımız Fernando Zuqui ve Olcay Şahan ile sözleşmemiz sona ermiştir.



Kulübümüze katkılarından dolayı Fernando Zuqui ve Olcay Şahan’a teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz.

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