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GeriFutbol Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Olcay Şahan ile yollar ayrıldı
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Futbol
Haber Giriş: 24.06.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Olcay Şahan ile yollar ayrıldı

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Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Olcay Şahan ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da Olcay Şahan ve Fernando Zuqui ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcularımız Fernando Zuqui ve Olcay Şahan ile sözleşmemiz sona ermiştir.

Kulübümüze katkılarından dolayı Fernando Zuqui ve Olcay Şahan’a teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz.

Son dakika: Yeni Malatyasporda Olcay Şahan ile yollar ayrıldı

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