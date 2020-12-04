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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 10:53 | Son Güncelleme:

Son dakika | Yeni Malatyaspor'da koronavirüs vakası! 3 yardımcı antrenör...

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Son dakika | Yeni Malatyaspor'da koronavirüs vakası! 3 yardımcı antrenör...
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Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 3 yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik heyetimizden 3 yardımcı antrenörümüzün testi pozitif sonuçlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan yardımcı antrenörlerimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

Son dakika | Yeni Malatyasporda koronavirüs vakası 3 yardımcı antrenör...

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